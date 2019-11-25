Политика

Калининград 24Калининград 24Антон Алиханов и Лукашенко договорятся о сотрудничестве

Делегация правительства Калининградской области находится с рабочим визитов в Республике Беларусь Губернатор Калининградской области Антон Алиханов и президент Республики Беларусь Александра Лукашенко встретятся за столом переговоров.
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Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017. Член российской политической партии «Единая Россия».
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Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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