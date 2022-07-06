Норвегии необходимо следовать соглашению с Россией по Шпицбергену, чтобы возможная денонсация российско-норвежского договора о разграничении морских пространств не стала для Осло "печальной реальностью", заявил в Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.