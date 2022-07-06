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Антон Алиханов заявил, что добиться снятия блокады с Калининграда можно только угрозами

В настоящее время лишь «угрозами ответных действий можно чего-то реально добиться», считает губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
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"Кажется, нас услышали и мы стали ближе к разрешению", – уточнил Алиханов.
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Литва объявила о прекращении транзита товаров в Калининградскую область с 18 июня.
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Сейчас объявленный Литвой запрет касается перевозки всех грузов, попавших под санкции Евросоюза.
РИА Новости

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Алиханов: добиться снятия блокады с Калининграда можно только угрозами
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Губернатор Алиханов: в ситуации с блокадой региона можно чего-то добиться только угрозами
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