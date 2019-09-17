Лига чемпионов
Матч ТВАнтон Миранчук может пропустить весь групповой этап Лиги чемпионов
Восстановление займет от полутора до трех месяцев. Таким образом, хавбек рискует пропустить весь групповой этап Лиги чемпионов и игры РПЛ до зимней паузы. В текущем сезоне он провел девять матчей за железнодорожников, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 15:46, Вашингтон
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