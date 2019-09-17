Не исключено, полузащитник не примет участие во всем групповом турнире Лиги чемпионов и играх РПЛ до зимней паузы. В текущем сезоне Миранчук провел 10 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Антон Миранчук может пропустить весь групповой турнир Лиги чемпионов

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