Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессАнтон Миранчук перенес операцию
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, который получил травму в матче 9-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0), перенес операцию на правой стопе в Германии, информирует официальный сайт москвичей.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 23:23, Вашингтон
Армия и оружие
США указывают на косвенные доказательства причастности Ирана к атакам
Американская разведка утверждает, что нашла косвенные доказательства причастности Ирана к атаке в Саудовской Аравии.
Вести.Ru 23:12
Политика
Американский поверенный на Украине хочет «расплаты для Путина»
Санкции, которые Запад мог бы ещё ввести в отношении Москвы, коснулись бы финансового, оборонного и энергетического, секторов, заявил Уильям Тейлор, временный поверенный по делам США на Украине, в интервью Первому каналу Грузии.
REGNUM 22:53
Космос
Rocket Lab перенёс запуск ракеты с несколькими спутниками
Популярная механика 12 сентября в 20:02
Хоккей
Источник: «Авангард» сократил зарплату Щербака на 60 миллионов рублей
Ранее трехлетнее соглашение игрока предполагало зарплату в 60 миллионов рублей в год.
Матч ТВ 20:01
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Политика
На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия 17:19
Наука
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.
Pravda.Ru 08:17
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК 20:40
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут четвертого ребенка
Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут четвертого ребенка Герцогиня Кембриджская вновь беременна.
Экспресс газета 11:48
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Происшествия
На российских пограничников напали в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны, на которой находились браконьеры, напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
РИА Новости 18:52
Политика
Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
Белоруссия и Украина расцветут, когда станут единым с Россией государством, заявил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Владимир Жириновский.
РИА Новости 22:10
Общество
Дума поддержала законопроект об электронных трудовых книжках
Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о введении электронных трудовых книжек.
РБК 09:58
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:00 MSK 16 сентября понизился на 0.02%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:00 MSK 16 сентября понизился на 0.02% (-0.0002) до $1.1074 с $1.1076 предыдущего закрытия.
АК&М вчера в 03:06
Наука
Назван замедляющий старение фрукт
Китайские ученые пришли к выводу, что фрукт архат способен замедлять процессы старения в организме.
Известия 20:20
Гаджеты
Недавнее обновление Windows 10 «ломает» целый ряд систем и приложений
Несколько дней назад корпорация Microsoft выпустила накопительное обновление KB4515384 для Windows 10.
Игромания.ру 12:00
Политика
Депутаты Мосгордумы нового созыва приступают сегодня к работе
В Мосгордуму по итогам выборов 8 сентября прошли 25 членов «Единой России», или поддержанных партией, все они шли как самовыдвиженцы, 13 кандидатов от КПРФ, 4 представителя «Яблока» и 3 кандидата «Справедливой России».
Эхо Москвы вчера в 18:05
Происшествия
Приставы закрыли детский сад в Томске за антисанитарию
Кировский районный суд Томска приостановил деятельность детского сада № 72 из-за нарушений санитарно-эпидемиологических правил и СанПиН.
НИА-Томск 22:50
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились в Петербурге
Сегодня, 17 сентября, в Петербурге играют свадьбу известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.
Петербургский дневник 11:15
Политика
Лукашенко: без США урегулировать конфликт в Донбассе не получится
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США могут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 09:57
Экономика
Экспертиза по делу Калви изменила оценку спорных акций IFTG
Сам Калви в суде заявлял, что рыночная цена акций IFTG 3 млрд руб. и предлагал установить истину, продав пакет.
Ведомости 18:43
Наука
Сажа из загрязненного воздуха пробралась в плаценту
Микрочастицы сажи из загрязненного воздуха, которым женщины дышали во время беременности, бельгийские ученые нашли в их плаценте.
ТАСС 11:56
Гаджеты
Российские цены на iPhone 11 оказались самыми высокими в мире
Сравнив стоимость новых iPhone в разных странах мира, специалисты пришли к выводу, что в России на него установлена самая высокая цена. iPhone 11 Pro iPhone 11 (справа).
KM.ru 11:30
Авто
В компании Skoda рассказали о новых моделях для российского рынка
В ближайшее время модельный ряд Skoda, представленный на российском рынке, заметно увеличится.
Новые автомобили 05:40
Гаджеты
Samsung объединит линейки смартфонов Galaxy S и Galaxy Note
Ежегодно компания Samsung выпускает обновленные смартфоны серии Galaxy S (в феврале или марте) и серии Galaxy Note (в августе).
MobiDevices вчера в 05:26
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в первом матче Лиги чемпионов
«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Лионом» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов.
РБК 14:49