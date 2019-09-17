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Спорт-ЭкспрессАнтон Миранчук перенес операцию
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Антон Миранчук
Эдер
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Мурило Серкейра
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Федор Смолов
Александр Коломейцев
Душан Лагатор
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, который получил травму в матче 9-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0), перенес операцию на правой стопе в Германии, информирует официальный сайт москвичей.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 12:42, Вашингтон
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