Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАнтон Миранчук перенес операцию

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, который получил травму в матче 9-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0), перенес операцию на правой стопе в Германии, информирует официальный сайт москвичей.
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