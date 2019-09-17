Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессАнтон Миранчук перенес операцию
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, который получил травму в матче 9-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0), перенес операцию на правой стопе в Германии, информирует официальный сайт москвичей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:19, Вашингтон
Здоровье
В США седьмой человек умер из-за заболевания среди вейперов
В США зафиксирован седьмой смертельный случай в результате заболевания, вызванного, предположительно, курением вейпа, сообщает окружное отделение министерства здравоохранения.
РИА Новости 12:17
Футбол
Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ 04:11
Политика
Эдвард Сноуден рассказал о своей тайной свадьбе в России
MOS.news 14 сентября в 09:41
Армия и оружие
ВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
"Сегодня два F16 ВВС Бельгии из состава миссии НАТО перехватили два российских Tу-160 и два российских Су-27 над Балтийским морем",- заявила пресс-служба ВВС, снабдив сообщение в аккаунте Twitter фотографией с изображением Ту-160 в воздухе.
РИА Новости 12:15
Происшествия
Истощенного ребенка нашли рядом с мертвой матерью в Башкирии
Оказалось, что женщина мертва, а ее сын находится в крайне истощенном состоянии.
Известия 05:45
Хоккей
Тренер «Нью-Джерси» впечатлен способностями Гусева
Ассистент главного тренера «Нью-Джерси» Рик Ковальски остался доволен дебютом Никиты Гусева в товарищеском матче с «Бостоном» (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс 04:03
Футбол
Лион — Зенит 1:1 (2-й тайм)
Вести.Ru 13:45
Общество
В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра
Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
REGNUM вчера в 08:10
Армия и оружие
США покажут ООН доказательства вины Ирана в атаке на Саудовскую Аравию
Соединенные Штаты собираются представить доказательства вины Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе.
Lenta.ru 12:45
Происшествия
МИД России выразил озабоченность из-за ситуации в Японском море
МИД России выразил озабоченность из-за ситуации в Японском море, где браконьеры с северокорейской шхуны напали на российских пограничников.
Газета.Ru 13:08
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Гаджеты
Российские iPhone 11 стали самыми дорогими в мире
Российские цены на iPhone 11 стали самыми высокими во всем мире, сообщил портал PhoneArena, сравнивший стоимость новинок Apple в разных странах.
Мой Брянск 03:18
Гаджеты
Wi-Fi Alliance запустил стандарт Wi-Fi 6
Некоммерческая организация Wi-Fi Alliance официально запустила программу сертификации Wi-Fi 6 (он же 802.11 ax).
Игромания.ру вчера в 16:03
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Наука
Учёные научились превращать попутный газ в спирт
В настоящее время из попутного газа, выходящегося на поверхность вместе с добываемой нефтью, обычно получают небольшое количество метана и других лёгких углеводородов.
Популярная механика 09:10
Политика
Раскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе
Lenta.ru вчера в 21:40
Политика
Россия и Китай планируют создать аналог OneWeb
В 2018 году источник в ракетно-космической отрасли сообщал агентству, что представители Китая на переговорах в Москве предложили «Роскосмосу» обсудить создание совместной спутниковой группировки, которая позволит предоставлять широкополосный доступ в интернет – аналог британской OneWeb и Starlink компании SpaceX Илона Маска.
Rambler News Service 11:58
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни
Известная российская певица Анна Седокова призналась фанатам, что заболела крапивницей.
Life.ru 00:53
ЖКХ
В Пролетарском районе Тулы из-за аварии понижено давление воды
В Пролетарском районе Тулы из-за аварии понижено давление воды На водоводе Осетровского водозабора ведутся ремонтные работы.
MySLO.ru 13:04
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Происшествия
Россиянин скончался в турецком отеле
Газета.Ru 12:12
Политика
Украина пригрозила покинуть совещание ОБСЕ из-за Крыма
Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что украинская сторона может покинуть совещание ОБСЕ в Варшаве.
Газета.Ru 12:50
Политика
Новых депутатов Мосгордумы привели к присяге
В Мосгордуме во вторник прошла торжественная церемония принесения присяги избранных депутатов седьмого созыва.
Росбалт 08:03
Игры
Rockstar запустила собственный игровой лаунчер — там бесплатно раздают GTA: San Andreas
CyberSport.ru 13:13
Политика
Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США
Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru 00:57
Политика
Суд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31