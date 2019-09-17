Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАнтон Миранчук перенес операцию

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, который получил травму в матче 9-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0), перенес операцию на правой стопе в Германии, информирует официальный сайт москвичей.
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Семин рассказал о сроках восстановления Антона Миранчука

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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 00:56, Вашингтон
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Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
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Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%

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Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
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У россиян появилась возможность уйти от выплат штрафов ГИБДД.
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Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в районе Курил

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в районе Курильских островов, сообщают сейсмологи.
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РИА Новости вчера в 12:47
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ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
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