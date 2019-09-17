Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессАнтон Миранчук перенес операцию
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, который получил травму в матче 9-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0), перенес операцию на правой стопе в Германии, информирует официальный сайт москвичей.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 20:19, Вашингтон
Политика
Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru 14:45
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Космос
Астрономы обнаружили самую массивную нейтронную звезду
Команда американских астрономов обнаружила самую массивную нейтронную звезду в истории космологии.
Суть событий 09:14
Футбол
Икарди сыграет в старте «ПСЖ» против «Реала»
Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди начнет матч 1-го тура Лиги чемпионов против «Реала» в стартовом составе, сообщает Le Parisien.
Спорт-Экспресс 18:13
Происшествия
Суд Москвы взыскал с экс-главы РФБ Аникеевой 42,8 млн рублей
«Решением Симоновского суда Москвы с Аникеевой взыскано в пользу Российской федерации баскетбола в счет возмещении ущерба, причиненного преступлением, 42 823 233 рубля 25 копеек, возмещения судебных расходов в сумме 60 тыс. рублей, а всего 42 883 233 рубля 25 копеек», — сказал собеседник агентства.
Коммерсантъ 20:14
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Политика
В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 14:00
Энергетика
Саудовская Аравия восстановила поставки нефти в полном объеме
Саудовская Аравия в полном объеме восстановила поставки нефти после субботней атаки на НПЗ.
Российская газета 19:57
Здоровье
Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России
Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
РИА Новости 20:08
Футбол
Лига Чемпионов: «Аякс» разгромил «Лилль»
Амстердамский «Аякс» на домашней арене «Йохан Кройф Арена» в рамках первого тура ЛЧ разгромил французский «Лилль» со счетом 3:0.
ODDS.ru 16:50
Общество
Житель Москвы выиграл в лотерею 286 млн рублей
Говорит Москва 00:56
Шоу-бизнес
Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети
Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань 13:00
Происшествия
Генпрокуратура заступилась за арестованных нижегородских медиков
Генеральная прокуратура внесла апелляционное представление, где просит изменить меру пресечения для нижегородских медиков.
Православие и Мир 07:30
Спорт
Из-за дисквалификации Васильевой Россия потеряла квоту
Международный союз биатлонистов дисквалифицировал на 18 месяцев российскую биатлонистку Маргариту Васильеву за три пропущенных внесоревновательных допинг-теста и аннулировал все ее результаты, начиная с 4 февраля 2019 года.
Спорт-Экспресс 11:33
Армия и оружие
Сирийские военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна базу боевиков
Политика Сегодня 00:10
Футбол
«Боруссия» и «Барселона» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов
Дортмундская "Боруссия" и каталонская "Барселона" сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 17:15
Общество
Норвежский рыбак выудил рыбу с огромными глазами и съел ее
Инструктор по рыбалке в Северном море Оскар Лундал поймал на 800-метровой глубину уродливую рыбу с огромными глазами.
Телеканал 360° 05:47
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Газета.Ru вчера в 06:26
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Происшествия
Селфи спасло жизнь 28-летней жительнице Ирландии
В Ирландии 28-летнюю Стефани Фарнан из графства Уэксфорд обнаружил на полу без сознания ее отец.
Медпульс 10:30
Игры
Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК
Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru 14:24
Космос
Получено цветное изображение первой межзвездной кометы
Обсерватория "Джемини" (Gemini) при помощи мультиобъектного спектрографа получила четыре цветных изображения межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), открытой сотрудником Крымской астрономической станции Геннадием Борисовым.
Российская газета вчера в 05:57
Космос
В этом месяце извергается огромный вулкан на Ио
AstroNews.ru 12:16
Футбол
Мамаев и Кокорин вышли из тюрьмы
Сегодня на свободу вышли футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также еще два фигуранта громкого дела – Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.
Volgogradru 05:50
Армия и оружие
National Interest подозревает Россию в подготовке к войне
Эксперт американского аналитического издания The National Interest Чарли Гао считает, что Россия оперативно создает истребители Су-57 для того, чтобы быть подготовленной к войне.
Газета.Ru вчера в 05:33
Армия и оружие
В России создадут новый спутник-инспектор
Роскосмос работает над проектом нового спутника-инспектора.
РЕН ТВ 00:23