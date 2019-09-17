Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, который получил травму в матче 9-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0), перенес операцию на правой стопе в Германии, информирует официальный сайт москвичей.

Политика Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы» Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.

Происшествия Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.

Космос Астрономы обнаружили самую массивную нейтронную звезду Команда американских астрономов обнаружила самую массивную нейтронную звезду в истории космологии.

Футбол Икарди сыграет в старте «ПСЖ» против «Реала» Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди начнет матч 1-го тура Лиги чемпионов против «Реала» в стартовом составе, сообщает Le Parisien.

Происшествия Суд Москвы взыскал с экс-главы РФБ Аникеевой 42,8 млн рублей «Решением Симоновского суда Москвы с Аникеевой взыскано в пользу Российской федерации баскетбола в счет возмещении ущерба, причиненного преступлением, 42 823 233 рубля 25 копеек, возмещения судебных расходов в сумме 60 тыс. рублей, а всего 42 883 233 рубля 25 копеек», — сказал собеседник агентства.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Политика В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.

Энергетика Саудовская Аравия восстановила поставки нефти в полном объеме Саудовская Аравия в полном объеме восстановила поставки нефти после субботней атаки на НПЗ.

Здоровье Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".

Футбол Лига Чемпионов: «Аякс» разгромил «Лилль» Амстердамский «Аякс» на домашней арене «Йохан Кройф Арена» в рамках первого тура ЛЧ разгромил французский «Лилль» со счетом 3:0.

Шоу-бизнес Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.

Происшествия Генпрокуратура заступилась за арестованных нижегородских медиков Генеральная прокуратура внесла апелляционное представление, где просит изменить меру пресечения для нижегородских медиков.

Спорт Из-за дисквалификации Васильевой Россия потеряла квоту Международный союз биатлонистов дисквалифицировал на 18 месяцев российскую биатлонистку Маргариту Васильеву за три пропущенных внесоревновательных допинг-теста и аннулировал все ее результаты, начиная с 4 февраля 2019 года.

Футбол «Боруссия» и «Барселона» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов Дортмундская "Боруссия" и каталонская "Барселона" сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Общество Норвежский рыбак выудил рыбу с огромными глазами и съел ее Инструктор по рыбалке в Северном море Оскар Лундал поймал на 800-метровой глубину уродливую рыбу с огромными глазами.

Происшествия Селфи спасло жизнь 28-летней жительнице Ирландии В Ирландии 28-летнюю Стефани Фарнан из графства Уэксфорд обнаружил на полу без сознания ее отец.

Игры Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.

Космос Получено цветное изображение первой межзвездной кометы Обсерватория "Джемини" (Gemini) при помощи мультиобъектного спектрографа получила четыре цветных изображения межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), открытой сотрудником Крымской астрономической станции Геннадием Борисовым.

Футбол Мамаев и Кокорин вышли из тюрьмы Сегодня на свободу вышли футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также еще два фигуранта громкого дела – Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.