Коронавирус
Газета.RuАнтон Миранчук прокомментировал эпидемию коронавируса
Хавбек московского "Локомотива" Антон Миранчук прокомментировал эпидемию коронавируса, сообщает "Чемпионат.com". Напомним, что в Италии перенесли пять матчей серии А. Во франции футболистам запретили обмениваться рукопожатиями.
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На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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Экстренно севший в Перми самолет S7 вылетел в Москву
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Зампред правительства РФ Голикова посетила детскую облбольницу в Туле
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с коллегами по фракции "Единая Россия" внес законопроект о сдерживании цен на лекарства и медицинские изделия при угрозе эпидемий.
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На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
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Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
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