Коронавирус

Газета.RuГазета.RuАнтон Миранчук прокомментировал эпидемию коронавируса

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Хавбек московского "Локомотива" Антон Миранчук прокомментировал эпидемию коронавируса, сообщает "Чемпионат.com". Напомним, что в Италии перенесли пять матчей серии А. Во франции футболистам запретили обмениваться рукопожатиями.
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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец Алексея Миранчука.
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