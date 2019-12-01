Динамо лучше двигалось, создало много моментов.

Антон Шунин: О пенальти сказать ничего не могу – смотрел на мяч

Политика Лавров оценил перспективы восстановления отношений России и Украины Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров днем в воскресенье, 1 декабря, в рамках одной из телевизионных передач оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.

Музыка Ани Лорак вернулась на Украину и расплакалась на сцене Украинская певица Ани Лорак, проживающая в Москве и выступающая на российской сцене, посетила 29 ноября Киев, где приняла участие в съемках новогоднего концерта телеканала "Интер", сообщает Российский Диалог со ссылкой на kp.ua.

Авто Названы самые угоняемые автомобили в Москве Самыми угоняемыми автомобилями в Москве стали машины азиатских марок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные столичной прокуратуры.

Политика Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума о независимости Лидер Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 28-й годовщиной референдума о поддержке провозглашения независимости страны и призвал граждан оставаться едиными ради будущих поколений.

Общество NI: в СССР создали странные автоматы В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.

Политика Аваков резко ответил на заявление Володина о распаде Украины Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.

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Происшествия Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Забайкалье По состоянию на 14:00 мск состояние четырех пациентов из числа пострадавших при ДТП в Забайкалье оценивается как тяжелое, одну пациентку прооперировали, заявил главный внештатный специалист Минздрава по анестезиологии-реанимации Игорь Молчанов.

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