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Биатлон Мартен Фуркад: нельзя отстранять атлетов от ОИ и ЧМ на основании паспорта Французский биатлонист Мартен Фуркад, комментируя возможное отстранение России от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года, выразил мнение, что чистые спортсмены не должны отвечать за ошибки своей страны.

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