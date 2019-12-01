Динамо лучше двигалось, создало много моментов. В принципе, счет мог быть крупнее в нашу пользу.

Антон Шунин: О пенальти сказать ничего не могу – смотрел на мяч

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