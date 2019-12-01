Футбол
Советский спортАнтон Шунин: О пенальти сказать ничего не могу – смотрел на мяч
|23′
Максимилиан Филипп
Алексей Миранчук
|38′
Владислав Игнатьев
|47′
|49′
Максимилиан Филипп
Даниил Куликов
Роман Тугарев
|57′
|62′
Мигел Филипе Кардозу
Клинтон Н`Жи
Александр Коломейцев
Эдер
|65′
|73′
Сильвестр Игбоун
Тони Шуньич
Гжегож Крыховяк
|75′
|88′
Максимилиан Филипп
Шарль Каборе
Ведран Чорлука
|90′+3′
|90′+3′
Антон Шунин
Локомотив
Расстановка 4‑2‑1‑3
77
Коченков
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
27
Серкейра
7
Крыховяк
19
Эдер
59
Миранчук
9
Смолов
67
Тугарев
1
Шунин
17
Паршивлюк
4
Рыков
18
Ордец
2
Морозов
9
Н`Жи
15
Нойштедтер
77
Каборе
6
Юсупов
34
Рауш
44
Шуньич
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
Динамо лучше двигалось, создало много моментов. В принципе, счет мог быть крупнее в нашу пользу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Шунин: «Создали более чем достаточно моментов, чтобы выиграть более убедительно»
Евро-футбол.рувчера в 12:38
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:32, Ашберн
Происшествия
Родственникам погибших в ДТП в Забайкалье выплатят по миллиону рублей
Политика
Украина претендует на «пару областей России»
По словам Кулебы, ни одна область из состава Украины не выйдет, но зато Киев готов принять "пару областей России для восстановления исторической справедливости", а также для "внедрения в них демократии и европейских стандартов жизни".
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Происшествия
Историка Соколова перевели в психбольницу «Бутырки»
Религия
В Стамбуле иерархи ПЦУ провели первую литургию на украинском языке
В храме святителя и чудотворца Николая в Стамбуле впервые прошла божественная литургия на украинском языке, которую провели иерархи так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rigths Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Футбол
Месси принес победу «Барселоне» над «Атлетико»
Гол Лионеля Месси принес победу "Барселоне" в матче 15-го тура чемпионата Испании над мадридским "Атлетико" - 1:0.
Общество
ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием
Банк России решил вернуться к вопросу о создании межбанковской системы, которая позволит анализировать устройства банковских клиентов для отслеживания сомнительных операций: регулятор перезапускает проект, а в декабре на базе созданной ЦБ ассоциации «Финтех» должна пройти установочная встреча по этой теме, рассказали РБК два источника в банках из топ-20.
Происшествия
Удалось спасти ребенка беременной пассажирки упавшего с моста автобуса
Врачам Забайкальской краевой клинической больницы удалось сохранить ребенка беременной пассажирки упавшего с моста автобуса, которая после аварии находится в тяжелом состоянии, сообщил супруг пострадавшей женщины Александр Чернявский.
Общество
Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца
Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей.
Общество
Вильфанд пообещал россиянам «пятнистые» осадки в декабре
В декабре Россию ожидают неравномерные, «пятнистые» осадки. Об этом рассказал и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика
Саакашвили назвал ошибкой свое бегство из Грузии
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что считает ошибочным свое решение покинуть родину в 2013 году.
Музыка
Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве
Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
Наука
Кофе по утрам помогает организму бороться с несколькими болезнями
Напитки, которые содержат кофеин, полезны для мозга и помогают в борьбе с когнитивными нарушениями, вызванными старением.
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобилей станет использование зимней резины.
Экономика
Таджикистан может остаться без денежных переводов из России
Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Происшествия
При обстреле Range Rover в Киеве погиб ребенок
При обстреле погиб трехлетний мальчик, который находился в салоне внедорожника.
Армия и оружие
Алиханов объяснил спекуляции в СМИ о захвате Калининградской области
Публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и "захвате" Калининградской области странами НАТО имеют своих бенефициаров — военно-промышленный комплекс блока НАТО.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Авто
Компания Chery начала продажи большого кроссовера Jetour X95
Китайский автопроизводитель объявил о начале продаж вместительного кроссовера Jetour X95.
Происшествия
В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем
В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и болельщиков, выбежавших на татами.
Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
Новая система расчета приведет к тому, что «базовый показатель» составит 2 027 гривен с 1 января 2020 года и будет пересмотрен в сторону повышения дважды — 1 июля и 1 декабря до 2 118 и 2 189 гривен соответственно.
Здоровье
Бассейны могут требовать медсправки от взрослых только в одном случае
Ведомство обнаружило, что спортивное учреждение требует справки от взрослых посетителей, чем возлагает на потребителей дополнительные обязанности, не установленные законодательством, и ущемляет их права по сравнению с правилами, установленными законами или иными нормативными правовыми актами.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте
Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Единоборства
Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован за футболку с Имамом Шамилем
Дагестанский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за то, что на чемпионате мира в Нур-Султане после победы надел футболку с изображением Имама Шамиля.
Политика
СМИ узнали детали американских санкций против «Северного потока-2»
Санкции властей США против газового проекта России "Северный поток-2" могут коснуться компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Общество
Никас Сафронов с сыном рассказали о позоре в самолете
Художник рассказал, что уже заставлял сына сильно похудеть, и он стал пить таблетки для уменьшения аппетита.