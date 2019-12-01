Футбол

Советский спортСоветский спортАнтон Шунин: О пенальти сказать ничего не могу – смотрел на мяч

Локомотив — Динамо
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
23′
Максимилиан Филипп
Алексей Миранчук
38′
Владислав Игнатьев
47′
49′
Максимилиан Филипп
Даниил Куликов
Роман Тугарев
57′
62′
Мигел Филипе Кардозу
Клинтон Н`Жи
Александр Коломейцев
Эдер
65′
73′
Сильвестр Игбоун
Тони Шуньич
Гжегож Крыховяк
75′
88′
Максимилиан Филипп
Шарль Каборе
Ведран Чорлука
90′+3′
90′+3′
Антон Шунин
Динамо лучше двигалось, создало много моментов. В принципе, счет мог быть крупнее в нашу пользу.
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