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Эхо Москвы

Антон Силуанов: Доля иностранных инвесторов в российском госдолге составляет менее 20%

Доля иностранных инвесторов в российском госдолге составляет менее 20%, - сказал министр финансов Антон Силуанов. В дальнейшем эта цифра, по его мнению, будет снижаться. В то же время, уверяет Силуанов, растет спрос на облигации Федерального займа со стороны российских финансовых структур.В источнике

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Антон Силуанов: Доля иностранных инвесторов в российском госдолге составляет менее 20%

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