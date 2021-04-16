Антон Силуанов: Доля иностранных инвесторов в российском госдолге составляет менее 20%
Доля иностранных инвесторов в российском госдолге составляет менее 20%, - сказал министр финансов Антон Силуанов. В дальнейшем эта цифра, по его мнению, будет снижаться. В то же время, уверяет Силуанов, растет спрос на облигации Федерального займа со стороны российских финансовых структур.В источнике
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Антон Силуанов: Доля иностранных инвесторов в российском госдолге составляет менее 20%
Эхо Москвывчера в 15:31