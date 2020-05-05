Экономика
Актуальные НовостиАнтон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19. Руководитель ведомства отметил, что он воспринимает происходящее как вызов.
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомости05 мая в 17:00
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Силуанов не увидел путей для оттока вкладов после введения НДФЛ на доход по ним
Интерфакс05 мая в 19:20
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Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
Общество
В Москве снизилось число госпитализаций с коронавирусом
За последние сутки в Москве число госпитализаций оказалось ниже количества выписанных пациентов с перенесенной коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 04:37
Политика
В Польше отменены президентские выборы
Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся, сообщили лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения «Соглашение» Ярослав Говин.
Международная жизнь 04:09
Общество
Россиян предупредили об опасности антисептиков
Врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова предупредила россиян об опасности антисептиков для кожи.
Lenta.ru вчера в 21:46
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Фигурное катание
Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой к Плющенко
Тренер Этери Тутберидзе дала комментарий относительно ухода Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 12:02
Общество
Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы
Lenta.ru вчера в 23:59
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Армия и оружие
В России создадут новый плавучий гусеничный вездеход
Новый плавучий вездеход на гусеничном шасси с грузоподъемностью до пяти тонн создается в РФ, впервые разработка будет показана на военно-техническом форуме "Армия-2020" в подмосковной Кубинке, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данных машин ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Александр Красовицкий.
РИА Новости 03:50
Экономика
В России на фоне пандемии снизились цены на аренду квартир
В России на фоне пандемии снизились цены на аренду. Наиболее явно тренд прослеживается в крупных городах.
Газета.Ru вчера в 13:48
Общество
Глава Biocad оценил стоимость вакцины от COVID-19
Первые серии вакцины против SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию COVID-19, могут стоить как премиальная вакцина от гриппа или клещевого энцефалита — приблизительно полторы тысячи рублей, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов.
РИА Новости 04:24
Футбол
«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат
Сезон в российской Премьер-лиге может быть завершен досрочно.
Vprognoze.ru 03:24
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Политика
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Общество
Попова назвала Путину три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса, в три этапа.
РБК вчера в 09:20
Футбол
Мануэль Нойер вступил в отношения с 19-летней гандболисткой
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер вступил в новые отношения спустя четыре месяца после развода.
Чемпионат вчера в 07:33
Шоу-бизнес
Ольга Бузова новым клипом призвала поклонников соблюдать самоизоляцию
При помощи нового видеоклипа певица Ольга Бузова призвала своих поклонников к соблюдению режима самоизоляции.
Pravda.Ru 04:53
Общество
В России за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев коронавируса
За сутки в России выявлено 10559 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах.
Газета Кемерова вчера в 03:40
Общество
Россия вышла на пятое место по числу зараженных коронавирусом
Всего, по последним данным, число заболевших в стране достигло 177 160 человек. Погибли 1 625 человек, выздоровели 23 803.
РИА Новости 05:00
Общество
76 новых случаев коронавируса подтвердили в Свердловской области
В Свердловской области 7 мая лабораторно подтвердили 76 новых случаев заражения коронавирусом.
Уральский меридиан 03:52
Общество
Ограничительный режим в Петербурге могут продлить до 1 июня
По предварительным расчетам властей начало снятия ограничительных мер может наступить уже 1 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 03:45
Гаджеты
AnTuTu составил рейтинг самых мощных бюджетных смартфонов
Бенчмарк AnTuTu разместил рейтинг самых мощных и доступных смартфонов, которые были выпущены в апреле.
iReactor 03:08
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
RT на русском 03:55
Общество
Росавиация составила график вывозных рейсов до 15 мая
В Росавиации составлен предварительный график вывозных рейсов из ряда стран до 15 мая, передает РИА «Новости».
МИР 24 05:01
Политика
Немецкий депутат призвал немедленно снять антироссийские санкции
Отказ от санкций против РФ должен стать программным решением для поддержки экономики Германии во времена пандемии коронавируса, заявил ранее РИА Новости депутат Бундестага, член комитета по международным отношениям Антон Фризен.
РИА Новости 03:13
Общество
В Челябинске ко Дню Победы установили арт-объект с тремя ошибками
Как пишет «Уральский меридиан», в администрацию района пожаловались внимательные жители, и табличку заменили.
Говорит Москва 04:16
Общество
В России выявили более 11 тысяч новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили 11 231 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Компания 03:45
Общество
Создана первая в мире вакцина, убивающая коронавирус
Итальянские ученые разработали первую в мире вакцину, способную нейтрализовать коронавирус.
Петербургский дневник вчера в 15:03
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
Политика
США могут создать альтернативу ВОЗ
Госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что страна создаст свою альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за того, что она не справилась с распространением коронавируса, сообщает Fox Business.
Газета.Ru 00:47