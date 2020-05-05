– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19. Руководитель ведомства отметил, что он воспринимает происходящее как вызов.

Происшествия Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства 1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками. 996

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