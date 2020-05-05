Экономика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиАнтон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19. Руководитель ведомства отметил, что он воспринимает происходящее как вызов.
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомости05 мая в 17:00

Подробнее о событии

Силуанов не увидел путей для оттока вкладов после введения НДФЛ на доход по ним

Интерфакс05 мая в 19:20

Силуанов оценил вероятность заморозки депозитов россиян

News.ru01:22

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Московский Комсомолецвчера в 06:48

Эксперт объяснил, почему вклады граждан РФ не заморозят

REGNUM03:23

Силуанов заявил об отсутствии у правительства планов по увеличению НДФЛ

Известия05 мая в 18:12

Силуанов заявил, что в России не планируют заморозок и конвертаций депозитов

ТАСС05 мая в 18:01

Силуанов: новых предложений о повышении налогов не рассматривается

РИА Новости05 мая в 18:40
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Общество

В Москве выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявлено 6703 новых случая заражения коронавирусом.
РБК 03:55
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Общество

Попова назвала три этапа снятия ограничений

Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Вести.Ru вчера в 09:44
2,4K
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
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Происшествия

СК проводит проверку по факту смерти миллиардера Босова

По факту смерти 52-летнего Дмитрия Босова в Подмосковье инициирована проверка Следственным комитетом.
Пятый канал вчера в 12:28
3
Общество

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
3,3K
Политика

Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией

Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их.
РБК 00:00
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Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
624
Общество

Слова липецкого губернатора о разгоне людей химикатами назвали вырванными из контекста

Власти Липецкой области объяснили распространенные в СМИ слова главы региона Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей тем, что они вырваны из контекста.
ТАСС 03:56
14
Общество

Собянин отметил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен

В Москве не будет ослаблен режим самоизоляции после 12 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 10:14
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Общество

Крупный ритейлер займет место магазинов «Райт» на Урале

Компания X5 Retail Group (торговые сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель») займет место супермаркетов «Райт» в УрФО и Башкортостане.
URA.Ru 03:40
Технологии

Искусственный интеллект создал собственный сборник песен

Газета DAILY 05 мая в 16:32
Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
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Здоровье

Губернатор оценил готовность Коврова к борьбе с коронавирусом

Ковровские вести_ вчера в 10:22
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Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
1,5K
Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
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Здоровье

Советник пермского губернатора анонсировал смягчение карантина

Внештатный советник врио губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев дал прогноз по смягчению режима самоизоляции в регионе.
URA.Ru вчера в 23:48
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:23
Космос

В РКЦ «Прогресс» заявили о готовности создать многоразовую ракету

Известия 02:10
Общество

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.
BFM.ru 01:50
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Происшествия

В Краснодарском крае коронавирус выявили у семимесячного ребенка

По последним данным, в Краснодарском крае коронавирус зафиксировали у 1534 человек, из них 88 — дети, 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Газета.Ru вчера в 04:45
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Происшествия

В Петербурге вечный огонь залили газировкой

Горение Вечного огня на Марсовом поле в Петербурге восстановлено после того, как его залили газировкой и забросали бутылками, сообщил РИА Новости в четверг представитель компании "ПетербургГаз".
РИА Новости 03:22
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Здоровье

Коронавирус. Пациент просит обеспечить гендерную приватность в саратовском госпитале

Пациент одного из саратовских COVID-госпиталей пожаловался в редакцию ИА "Взгляд-инфо" на условия содержания пациентов с внебольничной пневмонией, в частности, на отсутствие приватности.
Взгляд-инфо вчера в 12:47
Политика

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 177 тысяч

Общее число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии составило 177 160 в 85 регионах.
Lenta.ru 03:46
3
Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия вчера в 06:13
1K
Кино

Кейт Бланшетт может сыграть Лилит в экранизации игры Borderlands

Лос-Анджелес, США, 6 мая 2020, 09:19 — REGNUM Кейт Бланшетт ведёт переговоры относительно своего участие в съёмках экранизации игры Borderlands.
REGNUM вчера в 02:19
1
Армия и оружие

Путин внёс в устав запрет на гаджеты военным во время службы

Поправки предусматривают, что грубым дисциплинарным проступком в том числе будет считаться нарушение запрета предоставлять журналистам данные о воинской службе.
RT на русском 02:05
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Происшествия

Житель Саратова надругался над 4-летней внучкой

Регион 64 01:23
16
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 231

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 11 231 и сейчас составляет 177 160 человек во всех регионах страны.
ТАСС 03:46
Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
6
Общество

В Москве вылечились от коронавируса ещё 769 пациентов

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 769 человек», — приводит её слова оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом.
RT на русском 03:13
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