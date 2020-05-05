Экономика
Актуальные НовостиАнтон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19. Руководитель ведомства отметил, что он воспринимает происходящее как вызов.
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомости05 мая в 17:00
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Силуанов не увидел путей для оттока вкладов после введения НДФЛ на доход по ним
Интерфакс05 мая в 19:20
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Общество
В Москве выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявлено 6703 новых случая заражения коронавирусом.
РБК 03:55
Общество
Попова назвала три этапа снятия ограничений
Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Вести.Ru вчера в 09:44
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Происшествия
СК проводит проверку по факту смерти миллиардера Босова
По факту смерти 52-летнего Дмитрия Босова в Подмосковье инициирована проверка Следственным комитетом.
Пятый канал вчера в 12:28
Общество
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Политика
Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией
Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их.
РБК 00:00
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Общество
Слова липецкого губернатора о разгоне людей химикатами назвали вырванными из контекста
Власти Липецкой области объяснили распространенные в СМИ слова главы региона Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей тем, что они вырваны из контекста.
ТАСС 03:56
Общество
Собянин отметил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен
В Москве не будет ослаблен режим самоизоляции после 12 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 10:14
Общество
Крупный ритейлер займет место магазинов «Райт» на Урале
Компания X5 Retail Group (торговые сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель») займет место супермаркетов «Райт» в УрФО и Башкортостане.
URA.Ru 03:40
Технологии
Искусственный интеллект создал собственный сборник песен
Газета DAILY 05 мая в 16:32
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
Здоровье
Губернатор оценил готовность Коврова к борьбе с коронавирусом
Ковровские вести_ вчера в 10:22
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
Здоровье
Советник пермского губернатора анонсировал смягчение карантина
Внештатный советник врио губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев дал прогноз по смягчению режима самоизоляции в регионе.
URA.Ru вчера в 23:48
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:23
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.
BFM.ru 01:50
Происшествия
В Краснодарском крае коронавирус выявили у семимесячного ребенка
По последним данным, в Краснодарском крае коронавирус зафиксировали у 1534 человек, из них 88 — дети, 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Газета.Ru вчера в 04:45
Происшествия
В Петербурге вечный огонь залили газировкой
Горение Вечного огня на Марсовом поле в Петербурге восстановлено после того, как его залили газировкой и забросали бутылками, сообщил РИА Новости в четверг представитель компании "ПетербургГаз".
РИА Новости 03:22
Здоровье
Коронавирус. Пациент просит обеспечить гендерную приватность в саратовском госпитале
Пациент одного из саратовских COVID-госпиталей пожаловался в редакцию ИА "Взгляд-инфо" на условия содержания пациентов с внебольничной пневмонией, в частности, на отсутствие приватности.
Взгляд-инфо вчера в 12:47
Политика
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 177 тысяч
Общее число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии составило 177 160 в 85 регионах.
Lenta.ru 03:46
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия вчера в 06:13
Кино
Кейт Бланшетт может сыграть Лилит в экранизации игры Borderlands
Лос-Анджелес, США, 6 мая 2020, 09:19 — REGNUM Кейт Бланшетт ведёт переговоры относительно своего участие в съёмках экранизации игры Borderlands.
REGNUM вчера в 02:19
Армия и оружие
Путин внёс в устав запрет на гаджеты военным во время службы
Поправки предусматривают, что грубым дисциплинарным проступком в том числе будет считаться нарушение запрета предоставлять журналистам данные о воинской службе.
RT на русском 02:05
Происшествия
Житель Саратова надругался над 4-летней внучкой
Регион 64 01:23
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 231
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 11 231 и сейчас составляет 177 160 человек во всех регионах страны.
ТАСС 03:46
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Общество
В Москве вылечились от коронавируса ещё 769 пациентов
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 769 человек», — приводит её слова оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом.
RT на русском 03:13