– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19. Руководитель ведомства отметил, что он воспринимает происходящее как вызов.

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