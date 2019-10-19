Экономика

Мой БрянскМой БрянскАнтон Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян

Вице-премьер правительства РФ Антон Силуанов назвал две главные причины роста реальных доходов россиян, пишет «РИА Новости».
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В правительстве увидели, что у россиян стало больше денег

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Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян

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Силуанов рассказал о причинах роста реальных доходов населения в РФ

ПРАЙМ06:27
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Исследователи из Рурского университета Бохума в Германии, предполагают, что природное соединение капсаицин из перца чили может представлять собой новую терапию для борьбы с метастазами у больных раком легких.
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Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».
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Как отметили в агентстве, структура похожа на «портал в другое измерение».
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Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников

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Под Ярославлем при пожаре погибли пятеро детей

В Ярославской области при возгорании дома погибли шесть человек, в том числе пятеро детей.
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Умер российский теннисист Александр Волков

В возрасте 52 лет скончался известный теннисист Александр Волков, пик спортивной карьеры которого пришелся на 90-е годы.
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