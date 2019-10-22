Министр финансов России Антон Силуанов в преддверии наступления 2020 году решил обнадежить бюджетников.

Армия и оружие ВВС США провели имитацию бомбардировки Крыма Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США, два стратегических американских бомбардировщика B-52H Stratofortress провели тренировочные полеты над акваторией Черного море.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.

Авто Toyota представила новый роскошный минивэн GranAce Руководители японского автомобильного концерна Toyota представили в рамках проведения международного автомобильного салона в Токио обновленный роскошный минивэн GranAce.

Футбол Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.

Армия и оружие Шойгу заявил о попытке Запада поссорить Россию и Белоруссию Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Западные страны ведут масштабную информационную кампанию по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности, а также расколу отношений России и Белоруссии.

Спорт Исинбаева раскритиковала блогеров Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева назвала пустыми блогеров, которые оказывают влияние на молодых людей.

Общество С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.

Политика Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.

Общество ФСБ сможет отключать на полгода телефонную связь с целыми странами Совет безопасности России поручил ФСБ и Минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос об отключении сроком до полугода связи со странами, из которых исходят телефонные звонки о ложной террористической угрозе.

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Общество Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Происшествия Американец, объявленный в международный розыск, задержан в Петербурге В Санкт-Петербурге полицией задержан гражданин США Алет Тэраду, скрывавшийся в России от уголовного преследования по делу о торговле наркотиками и отмывании денег, передает "Интерфакс".

Общество Дмитрий Медведев взялся за переключение скорости Позже в ГИБДД заявили, что разработали законопроект со штрафом в 1,5 тыс. руб. за превышение скорости на 10–20 км/ч и 3 тыс. руб. за превышение на 20–40 км/ч, но документ никуда не внесли.

Экономика Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.