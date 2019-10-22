Экономика
АрбузАнтон Силуанов обещает бюджетникам рост зарплат
Министр финансов России Антон Силуанов в преддверии наступления 2020 году решил обнадежить бюджетников.
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Общество
Американка рассказала, как ее «отхлестали» в русской бане
Американская журналистка Кэти Уоррен поделилась впечатлениями от посещения русской бани.
Армия и оружие
ВВС США провели имитацию бомбардировки Крыма
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США, два стратегических американских бомбардировщика B-52H Stratofortress провели тренировочные полеты над акваторией Черного море.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Политика
«Слуга народа» Яременко встал на защиту «Азов» и пишет в США письма
Богдан Яременко, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, решил отправить в американский Конгресс письмо, в котором предлагает предоставить любую информацию о батальоне «Азов».
Авто
Toyota представила новый роскошный минивэн GranAce
Руководители японского автомобильного концерна Toyota представили в рамках проведения международного автомобильного салона в Токио обновленный роскошный минивэн GranAce.
Экономика
Доходы «Яндекса» растут быстрее прогнозов компании
Медленнее всего растет основной бизнес «Яндекса» – размещение рекламы. Эти доходы увеличилось на 21% до 31,2 млрд руб.
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Происшествия
Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков
Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.
Политика
Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
Общество
Пьер Нарцисс рассказал о стереотипах африканцев о России
Единоборства
Макгрегор подарил Путину бутылку виски
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Армия и оружие
Шойгу заявил о попытке Запада поссорить Россию и Белоруссию
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Западные страны ведут масштабную информационную кампанию по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности, а также расколу отношений России и Белоруссии.
Гаджеты
В России начинаются продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Спорт
Исинбаева раскритиковала блогеров
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева назвала пустыми блогеров, которые оказывают влияние на молодых людей.
Хоккей
Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России
Общество
С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность
Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Политика
Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России
Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
Происшествия
Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников
Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
Общество
ФСБ сможет отключать на полгода телефонную связь с целыми странами
Совет безопасности России поручил ФСБ и Минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос об отключении сроком до полугода связи со странами, из которых исходят телефонные звонки о ложной террористической угрозе.
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
Общество
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Происшествия
Американец, объявленный в международный розыск, задержан в Петербурге
В Санкт-Петербурге полицией задержан гражданин США Алет Тэраду, скрывавшийся в России от уголовного преследования по делу о торговле наркотиками и отмывании денег, передает "Интерфакс".
Общество
Дмитрий Медведев взялся за переключение скорости
Позже в ГИБДД заявили, что разработали законопроект со штрафом в 1,5 тыс. руб. за превышение скорости на 10–20 км/ч и 3 тыс. руб. за превышение на 20–40 км/ч, но документ никуда не внесли.
Экономика
Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.