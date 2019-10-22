Экономика

АрбузАрбузАнтон Силуанов обещает бюджетникам рост зарплат

Министр финансов России Антон Силуанов в преддверии наступления 2020 году решил обнадежить бюджетников.
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Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

РИА Новости22 октября в 13:42

Силуанов: инфляция в России в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения

ТАССвчера в 14:28

Силуанов пообещал повысить зарплаты бюджетников в 2020 году

URA.Ru22 октября в 14:14

Силуанов: рост зарплат бюджетников составит в 2020 году 7%

Говорит Москва22 октября в 13:48

Силуанов рассказал об инфляции до 2022 года

Телеканал 360°вчера в 18:17

Силуанов пообещал бюджетникам рост зарплат

News.ru22 октября в 13:30

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Газета.Ru22 октября в 13:21
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Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

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Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков

Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.
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Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
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Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
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Общество

Пьер Нарцисс рассказал о стереотипах африканцев о России

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В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета вчера в 04:27
Армия и оружие

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Западные страны ведут масштабную информационную кампанию по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности, а также расколу отношений России и Белоруссии.
Московский Комсомолец 06:22
Гаджеты

В России начинаются продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold

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Спорт

Исинбаева раскритиковала блогеров

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева назвала пустыми блогеров, которые оказывают влияние на молодых людей.
News.ru 04:32
Хоккей

Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России

Утро.ru вчера в 14:30
Общество

С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность

Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Газета.Ru вчера в 10:44
Политика

Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России

Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия

Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников

Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
РБК 03:52
Общество

ФСБ сможет отключать на полгода телефонную связь с целыми странами

Совет безопасности России поручил ФСБ и Минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос об отключении сроком до полугода связи со странами, из которых исходят телефонные звонки о ложной террористической угрозе.
Readovka.ru 04:00
Авто

Когда менять приводной ремень на автомобиле?

Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru 05:27
Происшествия

В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области

Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
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Общество

Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве

Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
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Американец, объявленный в международный розыск, задержан в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицией задержан гражданин США Алет Тэраду, скрывавшийся в России от уголовного преследования по делу о торговле наркотиками и отмывании денег, передает "Интерфакс".
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РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
РБК 05:13
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском вчера в 01:29
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