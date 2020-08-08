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ГлобалМСК.ру
ГлобалМСК.ру

Антон Силуанов спрогнозировал динамичное восстановление экономики РФ

Восстановление экономики российского государства может происходить более динамично, нежели в других странах, считает глава федерального Минфина Антон Силуанов.В источнике
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Piter.tv

Силуанов рассказал о скором восстановлении российской экономики

Piter.tv02:50
АБН

Министр финансов предсказал динамичное восстановление экономики России

АБНвчера в 05:59
Военное обозрение

В Минфине допустили более стремительное восстановление экономики в России, чем в других странах

Военное обозрениевчера в 04:13
Суть событий

Силуанов уверяет, что экономика РФ может восстановиться более динамично, чем в других странах

Суть событийвчера в 02:28
Газета.Ru

Силуанов предрек экономике РФ динамичное восстановление

Газета.Ruвчера в 18:58
ТК Звезда

Российской экономике предрекли динамичное восстановление

ТК Звездавчера в 17:56
Известия

Силуанов предрек российской экономике динамичное восстановление

Известия7 августа в 16:56

Китайские инновационные проекты столкнулись с недостатком инвестиций

Коронавирусная пандемия и экономическая война с США стали причиной сокращения инвестиций в инновационные проекты по разработке электроники в китайском Шэньчжене, 9 августа сообщает портал Nikkei Asian Review.
ИА Красная Весна04:43

Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
РИА Новостивчера в 07:13
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«Развязно и крикливо». В Японии прошли антироссийские выступления

Акция ультраправых японских активистов у стен посольства России в Токио прошла под заведомо некорректными и неприемлемыми лозунгами, а кроме того — мешала работе дипмиссии, заявили российские дипломаты.
РИА Новости08:02
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