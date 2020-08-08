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ГлобалМСК.ру
ГлобалМСК.ру

Антон Силуанов спрогнозировал динамичное восстановление экономики РФ

Восстановление экономики российского государства может происходить более динамично, нежели в других странах, считает глава федерального Минфина Антон Силуанов.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Силуанов прокомментировал решение Fitch по рейтингу России

Решение рейтингового агентства Fitch о подтверждении рейтинга России на уровне "BBB" свидетельствует об устойчивости выстроенной в РФ макроэкономической конструкции, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
ТАССвчера в 16:31
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ГлобалМСК.ру

Антон Силуанов спрогнозировал динамичное восстановление экономики РФ

ГлобалМСК.ру09:29
АБН

Министр финансов предсказал динамичное восстановление экономики России

АБН05:59
Известия

Силуанов предрек российской экономике динамичное восстановление

Известиявчера в 16:56
Суть событий

Силуанов уверяет, что экономика РФ может восстановиться более динамично, чем в других странах

Суть событий02:28
Газета.Ru

Силуанов предрек экономике РФ динамичное восстановление

Газета.Ru18:58
ТК Звезда

Российской экономике предрекли динамичное восстановление

ТК Звезда17:56
Военное обозрение

В Минфине допустили более стремительное восстановления экономики в России, чем в других странах

Военное обозрение04:13

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
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Членов «Открытой России» задержали по пути в Белоруссию

Исполнительный директор незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров и члены петербургского отделения Даниил Потапов и Александр Федосеев были задержаны на подъезде к границе с Белоруссией.
Коммерсантъ05:55
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