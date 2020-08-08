Антон Силуанов спрогнозировал динамичное восстановление экономики РФ
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Восстановление экономики российского государства может происходить более динамично, нежели в других странах, считает глава федерального Минфина Антон Силуанов.В источнике
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