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ГлобалМСК.ру
ГлобалМСК.ру

Антон Силуанов спрогнозировал динамичное восстановление экономики РФ

Восстановление экономики российского государства может происходить более динамично, нежели в других странах, считает глава федерального Минфина Антон Силуанов.В источнике
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АБН

Министр финансов предсказал динамичное восстановление экономики России

АБНвчера в 05:59
Военное обозрение

В Минфине допустили более стремительное восстановление экономики в России, чем в других странах

Военное обозрениевчера в 04:13
ТК Звезда

Российской экономике предрекли динамичное восстановление

ТК Звездавчера в 17:56
РБК

Силуанов заявил о шансе на более динамичное восстановление экономики

РБКвчера в 19:02
Газета.Ru

Силуанов предрек экономике РФ динамичное восстановление

Газета.Ruвчера в 18:58
Суть событий

Силуанов уверяет, что экономика РФ может восстановиться более динамично, чем в других странах

Суть событийвчера в 02:28
Известия

Силуанов предрек российской экономике динамичное восстановление

Известия7 августа в 16:56

Киев назвал новое условие возобновления подачи воды в Крым

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, официальный Киев рассмотрит варианты пуска воды по Северо-Крымскому каналу в сторону Крыма в том случае, если на полуострове случится гуманитарная катастрофа.
Infox.ru03:11
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Врач сравнила продолжительность жизни вегетарианцев и мясоедов

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог и нутрициолог Инна Кононенко рассказала, как продолжительность жизни зависит от потребляемых продуктов и кто стареет быстрее — вегетарианцы или мясоеды.
Известия00:10
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В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
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