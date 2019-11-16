Футбол

РИА НовостиРИА НовостиАнтонио Конте получил письмо с угрозами и пулей внутри

Главный тренер итальянской футбольной команды "Интер" Антонио Конте получил анонимное письмо с угрозами и пулей внутри, сообщает Corriere della sera. Как отмечает издание, специалист получил данное письмо несколько дней назад, после чего сообщил о случившемся в полицию.
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