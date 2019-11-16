Футбол

РИА НовостиРИА НовостиАнтонио Конте получил письмо с угрозами и пулей внутри

Главный тренер итальянской футбольной команды "Интер" Антонио Конте получил анонимное письмо с угрозами и пулей внутри, сообщает Corriere della sera. Как отмечает издание, специалист получил данное письмо несколько дней назад, после чего сообщил о случившемся в полицию.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Главный тренер «Интера» Конте получил анонимное письмо с пулей в конверте

Матч ТВвчера в 22:48

Конте получил анонимку с пулей

Спорт-Экспресс01:44

Конте получил угрозы и пулю в конверте. Полиция взяла тренера под охрану

Sport24.ru01:35

Конте получил анонимное письмо с пулей. Полиция предоставит ему охрану

Чемпионат01:28

Главный тренер «Интера» Конте получил анонимное письмо с пулей в конверте

Sportbox.RUвчера в 22:48

Конте получил анонимку с угрозами и пулей в конверте. Полиция предоставит ему защиту

Sports.ru02:28

Конте охраняет полиция из-за угроз расправы

Soccer.ru01:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Происшествия

В Татарстане при столкновении двух машин погибли четыре человека

РИА Новости 01:09
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Политика

Участники митинга в Грузии разбили палатки в центре Тбилиси

News.ru 14 ноября в 15:41
Общество

Mash: умер политик Никита Исаев

Умер директор Института актуальной экономики Никита Исаев, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 02:46
Общество

Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые с 2017 года признан самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg.
RT на русском 02:29
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru вчера в 15:41
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости вчера в 14:13
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий.
РИА Новости вчера в 06:25
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Политика

Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России

Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.
РБК вчера в 19:16
Экономика

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент республики Северная Осетия-Алания внес в Госдуму законопроект о минимальном уровне зарплаты бюджетников.
РБК вчера в 23:22
Экономика

ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Газета.Ru вчера в 01:01
Наука

Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует

Брюкнер предложил способ проверки этого понятия, переведя парадокс друга Вигнера в рамки, впервые установленные физиком Джоном Беллом в 1964 году.
Naked Science вчера в 03:57
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье – активный южный циклон принесет в край до 50 миллиметров осадков и втер до 32 метров в секунду, сообщает Примгидромет.
РИА Новости 01:37
Космос

NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода

Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
Новые Известия 14 ноября в 06:17
Футбол

Сборная Италии одержала 10-ю победу подряд. Команду тренирует Манчини

Спорт-Экспресс вчера в 17:21
Общество

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: фортуна улыбнется почти всем

ЛЕВ Вы будете делать выбор на этой неделе, который может решить вашу судьбу, и вам, возможно, придется играть не по правилам.
ВК Пресс 00:30
Политика

Прокуратура США начала расследование против личного адвоката Трампа

Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении личного адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, пишут Bloomberg и газета The Wall Sreet Journal со ссылкой на источники.
РБК 01:34
Кино

Комикс «Сокол и Зимний Солдат» выйдет раньше сериала Disney+

Marvel выпустит комикс про приключения Сокола и Зимнего Солдата раньше, чем Disney+ начнёт показывать сериал об этих супергероях.
REGNUM 14 ноября в 11:09
Технологии

Корпорация Google запустила бесплатного «убийцу» SMS

Корпорация запустила собственные серверы, которые будут обрабатывать поток сообщений, обеспечивая поддержку сервиса RCS в ОС для смартфонов и планшетов.
Что происходит вчера в 14:56
Шоу-бизнес

Винокур вступился за обличающего цензуру Галкина

Народный артист РСФСР Владимир Винокур в интервью НСН вступился за шоумена Максима Галкина, ранее раскритиковавшего цензуру на телевидении.
Газета.Ru вчера в 07:10
Космос

«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства

Рамблер 14 ноября в 22:07
Армия и оружие

Американские танкисты испытали Т-80

Танки Т-80У находятся в эксплуатации с 1985 года. Помимо России и Южной Кореи, такими боевыми машинами располагают Вооруженные силы Кипра.
РИА Новости 02:22
Происшествия

Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

Благовещенский городской суд арестовал генерального директора частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко, чей сотрудник впустил вооруженного студента в Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент РИА Новости из суда.
РИА Новости вчера в 22:26
Политика

Депутат бундестага заявил об экзистенциальном кризисе НАТО

Депутат бундестага от партии «Союз 90/Зелёные» Юрген Триттин в своей статье в журнале Der Spiegel выразил мнение, что НАТО переживает экзистенциальный кризис, став лишь «тенью» самого себя.
RT на русском 01:50
Происшествия

В Калифорнии умер устроивший стрельбу в школе подросток

Подросток, который устроил стрельбу в школе города Санта-Кларита, штат Калифорния, умер в больнице от огнестрельного ранения.
Известия вчера в 22:50
Авто

УАЗ готовит новый необычный фургон на базе УАЗ «Профи»

Подробностей про необычный фургон пока не раскрывают, но на официальной страничке «ВКонтакте» пресс-служба УАЗа указала, что модель сейчас проходит тестовые испытания и скоро будет запущена в серийное производство.
Tvoe-avto.com 13 ноября в 14:57
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Музыка

Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов

Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Мойка78 вчера в 21:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Главный тренер клуба «Интернационале». Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное