Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

Антонов: Россия считает нелегитимными санкции США против ЦНИИХМ

Евразия Daily
ФАН
Газета.Ru
РИА Новости
Вечерняя Москва
Слово и Дело
Известия
Политическая Экспертиза
Lenta.ru
Российская газета
Профиль
РЕН ТВ
Gazeta.SPb
Mockva.ru
ПРАЙМ
ТК Звезда
Народные новости
Znak.com
Аргументы и Факты
ИА Красная Весна
Комсомольская правда
Телеканал RTVI
Anews
Вести.Ru
URA.Ru
Piter.tv
Телеканал 360°
Царьград
Страна Советов on-line
Московский Комсомолец
Москва считает нелегитимными введённые США санкции против российского ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики». Об этом говорится в заявлении посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, опубликованном на странице посольства России в США в Facebook.В источнике
Анатолий Антоновроссийский политик
Призываем США отказаться от порочной практики голословных нападок. Исходим из того, что интересам наших стран отвечает профессиональный диалог по вопросам международной информационной безопасности, восстановить который предложил президент Российской Федерации Владимир Путин.
С чего всё началось
Минфин пояснил
, что такое решение связано с использованием в августе 2017 года вируса Triton во время хакерской атаки на нефтехимический объект на Ближнем Востоке.
Дождьвчера в 15:01
Подробнее о событии
РБК

Посол России назвал нелегитимными санкции США в отношении НИИ химии

РБК23:28
Коммерсантъ

Главные новости к утру 24 октября

Коммерсантъ00:01
Дождь

США ввели санкции против российского НИИ химии и механики

Дождьвчера в 15:01
РИА Новости

Антонов ответил на санкции США против Центрального НИИ химии и механики

РИА Новости21:52
Интерфакс

Посол РФ в США напомнил, что Россия не ведет наступления в киберсфере

Интерфакс21:41
ТАСС

Посол РФ назвал нелегитимными санкции США против Центрального НИИ химии и механики

ТАСС21:19
RT на русском

Антонов: Россия считает нелегитимными санкции США против ЦНИИХМ

RT на русском22:16

Навальный прокомментировал слова о разрешении выпустить его на лечение от Путина

В своём аккаунте в Instagram Навальный представил подборку материалов, доказывающих, что ранее и сам Путин, и его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявляли о том, что все решения принимают только медики.
Цензуры.Нетвчера в 14:09

Президент Азербайджана назвал условие прекращения огня в Нагорном Карабахе

Баку, 24 октября 2020, 07:13 — REGNUM Вооружённые силы Азербайджана прекратят боевые действия в Нагорном Карабахе при условии, что армянская сторона первой пойдёт на такой же шаг, заявил 23 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французской газете Figaro.
REGNUM00:13

В Минздраве призвали россиян не делать КТ для выявления симптомов коронавируса

По мнению главного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике Министерства здравоохранения России, Игоря Тюрина, ПРЦ-тест прекрасно выявляет Covid-19, и нет никакой необходимости делать КТ.
Evo-rus.comвчера в 04:36

«Ахмат» извинился за нападение болельщика на судью после матча со «Спартаком»

Матч между молодежными командами «Ахмата» и «Спартака» прошел 23 октября в Грозном со счетом 0:0. «Спорт-экспресс» со ссылкой на протокол матча сообщил, что после финального свистка посторонние лица вышли на поле, ударили судью в пах и по ногам, а уходя — толкали его в спину.
Коммерсантъвчера в 15:53

Уровень лояльности россиян к банкам упал до минимума за пять лет

Индекс Net Promoter Score (NPS), показывающий готовность рекомендовать тот или иной банк, по итогам восьми месяцев 2020 года составил всего 1,3 пункта, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитического центра НАФИ.
Forbes21 октября в 01:27

РФС не выявил ошибок в действиях Вилкова в матче «Краснодара» и «Рубина»

Судья не допустил ошибки, засчитав гол в ворота "Рубина" на 51-й минуте матча; Судья правильно вынес предупреждение Оливеру Абильдгору (" Рубин") на 54-й минуте; Судья правильно вынес предупреждение Денису Макарову (" Рубин") на 90+1-й минуте матча; Судья правильно засчитал гол в ворота "Рубина" на 90+2-й минуте матча.
Metaratingsвчера в 11:12

Экс-сотрудника ГРУ приговорили к семи годам колонии за смерть помощника прокурора в Москве

Бабушкинский районный суд Москвы приговорил бывшего бойца спецназа ГРУ Максима Лунегова к семи годам и одному месяцу лишения свободы за смерть помощника бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова, передает ТАСС.
Коммерсантъвчера в 00:32

Ношение масок на 80% снижает риск заражения коронавирусом

Итог исследования сводится к тому, что поглощение COVID-19 тканевой маской находится на уровне 17%, при обычной хирургической маске - до 47%, а специализированный респиратор типа N95 сокращает поглощение коронавируса примерно на 79%.
SM News22 октября в 05:54