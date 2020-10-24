Москва считает нелегитимными введённые США санкции против российского ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики». Об этом говорится в заявлении посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, опубликованном на странице посольства России в США в Facebook.

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Анатолий Антонов российский политик Призываем США отказаться от порочной практики голословных нападок. Исходим из того, что интересам наших стран отвечает профессиональный диалог по вопросам международной информационной безопасности, восстановить который предложил президент Российской Федерации Владимир Путин.