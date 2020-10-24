Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

Антонов: Россия считает нелегитимными санкции США против ЦНИИХМ

РБК
NewInform
Евразия Daily
ФАН
Газета.Ru
РИА Новости
Вечерняя Москва
Известия
Политическая Экспертиза
Российская газета
Профиль
РЕН ТВ
Gazeta.SPb
Mockva.ru
ПРАЙМ
ТК Звезда
Народные новости
Znak.com
Аргументы и Факты
ИА Красная Весна
Комсомольская правда
Телеканал RTVI
Anews
Вести.Ru
URA.Ru
Piter.tv
Телеканал 360°
Царьград
Страна Советов on-line
Московский Комсомолец
Москва считает нелегитимными введённые США санкции против российского ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики». Об этом говорится в заявлении посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, опубликованном на странице посольства России в США в Facebook.В источнике
Анатолий Антоновроссийский политик
Призываем США отказаться от порочной практики голословных нападок. Исходим из того, что интересам наших стран отвечает профессиональный диалог по вопросам международной информационной безопасности, восстановить который предложил президент Российской Федерации Владимир Путин.
С чего всё началось
Минфин пояснил
, что такое решение связано с использованием в августе 2017 года вируса Triton во время хакерской атаки на нефтехимический объект на Ближнем Востоке.
Дождьвчера в 15:01
Подробнее о событии
РИА Новости

Антонов ответил на санкции США против Центрального НИИ химии и механики

РИА Новости21:52
Коммерсантъ

Главные новости к утру 24 октября

Коммерсантъ00:01
RT на русском

Антонов: Россия считает нелегитимными санкции США против ЦНИИХМ

RT на русском22:16
Взгляд.ру

Посол в США назвал незаконными санкции против российского НИИ

Взгляд.ру22:15
РБК

Посол России назвал нелегитимными санкции США в отношении НИИ химии

РБК23:28
Интерфакс

Посол РФ в США напомнил, что Россия не ведет наступления в киберсфере

Интерфакс21:41
ТАСС

Посол РФ назвал нелегитимными санкции США против Центрального НИИ химии и механики

ТАСС21:19

Медведев: политические механизмы ООН позволили избежать третьей мировой войны

"Несмотря на все проблемы и кризисы, с которыми сталкивалась ООН и ее государства-члены в эти годы, тяжело спорить с тем, что во многом благодаря международно-правовым и политическим механизмам, заложенным в Уставе организации, удалось не скатиться в пучину третьей мировой войны, разрешить многие острые вопросы послевоенного устройства на планете", - подчеркнул замглавы Совбеза.
Медведев: политические механизмы ООН позволили избежать третьей мировой войны
ТАСС01:11

Экономист Делягин объяснил, как у россиян могут отнять деньги

Делягин рассказал, что так действительно можно заработать и сохранить деньги, но подобные действия будут выгодны только при росте рынка, а сейчас для этого сложились благоприятные обстоятельства.
Экономист Делягин объяснил, как у россиян могут отнять деньги
ToDay News Ufaвчера в 06:38

Ученые обнаружили ген, который отвечает за способности детей в математике

Оказалось, что ген ROBO1 отвечает за пренатальный рост внешнего слоя нервной ткани мозга и объем серого вещества в области, отвечающей за представление о количестве и развитии системы обработки данных.
Слово и Дело22 октября в 15:04

Немецкий участник «Валдая» объяснил свой вопрос Путину о Навальном

Член исполкома Франкфуртского института исследований мира Ханс-Йоахим Шпангер, задавший на площадке «Валдая-2020» вопрос президенту России Владимиру Путину о ситуации вокруг блогера Алексея Навального, считает, что президенту не по душе нынешнее ухудшение российско-германских отношений.
ФАНвчера в 06:56

Максим Виторган рассказал о разводе с Собчак и драке с Богомоловым

Известный российский актер театра и кино, режиссер-постановщик, Максим Виторган решился рассказать правду о скандальной встрече у кафе с новый поклонников своей бывшей супруги Ксении Собчак Константином Богомоловым.
SM Newsвчера в 09:40