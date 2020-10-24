Антонов: Россия считает нелегитимными санкции США против ЦНИИХМ
Москва считает нелегитимными введённые США санкции против российского ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики». Об этом говорится в заявлении посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, опубликованном на странице посольства России в США в Facebook.В источнике
Призываем США отказаться от порочной практики голословных нападок. Исходим из того, что интересам наших стран отвечает профессиональный диалог по вопросам международной информационной безопасности, восстановить который предложил президент Российской Федерации Владимир Путин.
С чего всё началось
Минфин пояснил
, что такое решение связано с использованием в августе 2017 года вируса Triton во время хакерской атаки на нефтехимический объект на Ближнем Востоке.
Подробнее о событии