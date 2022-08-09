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Антонов: США подливают масло в огонь конфликта, выделяя дополнительную помощь Украине

Посол России в США Анатолий Антонов заявил об отказе Вашингтона содействовать мирному разрешению кризиса на Украине.
Lenta.ru
«Неясно, как можно в принципе рассуждать о диалоге в условиях, когда единственная цель Соединенных Штатов — максимально затянуть конфликт», — указал посол.
РБК
Американское участие в украинском кризисе набирает все большие обороты.
ФАН
То оружие, которое попадает на линию фронта на Украине, украинские боевики используют для ударов по жилым кварталам городов Донбасса.
РБК

Подробнее о событии

Посол России Антонов: США продолжают «подливать масла в огонь» украинского конфликта
РБК23:41
Посол России Антонов: Вашингтон продолжает «подливать масла в огонь» украинского конфликта
РИА Новости23:09
Посол Антонов: США не намерены содействовать мирному урегулированию кризиса на Украине
Российская газета23:11
Антонов: США подливают масло в огонь конфликта, выделяя дополнительную помощь Украине
Известия00:17
Посол РФ: США не хотят мира на Украине
URA.Ru23:09
Антонов заявил об отказе США содействовать мирному разрешению кризиса на Украине
ФАН23:07
Антонов заявил, что США не собираются содействовать урегулированию кризиса на Украине
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