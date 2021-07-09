Антонов назвал конфронтационным шагом санкции США против компаний из РФ
Решение минторга США о включении нескольких российских компаний в черный список является конфронтационным шагом. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, отметив, что речь идет об экспортно-контрольных перечнях, в которые попали московские фирмы, занимающиеся микроэлектроникой.В источнике
С чего всё началось
«Налицо очередной конфронтационный шаг в рамках целенаправленных усилий Вашингтона по ограничению доступа отечественных предприятий к высокоточным технологиям из-за рубежа», — заявил
Антонов в ответ на вопрос о решении Минторга США включить ряд российских предприятий в американские «чёрные списки».
Посол Антонов назвал конфронтационным шагом новые санкции США против компаний РФ
Комсомольская правда17:39