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Антонов назвал конфронтационным шагом санкции США против компаний из РФ

Решение минторга США о включении нескольких российских компаний в черный список является конфронтационным шагом. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, отметив, что речь идет об экспортно-контрольных перечнях, в которые попали московские фирмы, занимающиеся микроэлектроникой.В источнике

С чего всё началось

«Налицо очередной конфронтационный шаг в рамках целенаправленных усилий Вашингтона по ограничению доступа отечественных предприятий к высокоточным технологиям из-за рубежа», — заявил
 Антонов в ответ на вопрос о решении Минторга США включить ряд российских предприятий в американские «чёрные списки».

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