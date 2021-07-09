Решение минторга США о включении нескольких российских компаний в черный список является конфронтационным шагом. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, отметив, что речь идет об экспортно-контрольных перечнях, в которые попали московские фирмы, занимающиеся микроэлектроникой.

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С чего всё началось «Налицо очередной конфронтационный шаг в рамках целенаправленных усилий Вашингтона по ограничению доступа отечественных предприятий к высокоточным технологиям из-за рубежа», — заявил Антонов в ответ на вопрос о решении Минторга США включить ряд российских предприятий в американские «чёрные списки». RT на русском 17:18