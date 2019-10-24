Политика
Российская газетаПосол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами
Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Антонов: Конгресс США начинает осознавать угрозу, которую представляет «Азов»
Московский Комсомолецвчера в 21:39
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено вчера в 23:49, Вашингтон
Политика
Сноуден рассказал, как попал в ловушку в России
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не облегчает его жизнь и что ему сложно быть в оппозиции властям сразу двух стран.
Кино
Минкульт опубликовал «доску позора» кинематографистов
Министерство культуры и Фонд кино опубликовали «черный список» кинематографистов.
Хоккей
«Тампа» обыграла «Питтсбург» в матче НХЛ
Армия и оружие
Китайские СМИ объяснили, почему США боятся напасть на Россию
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Общество
Минэкономики предложило МВД увеличить контроль над техосмотром
Министерство экономики предложило правительству наделить МВД полномочиями по выработке государственной политики в сфере технического осмотра, сообщает газета «Коммерсантъ».
Общество
Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков
Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Спорт
Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией
Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА.
Происшествия
В Великобритании нашли грузовик с 39 трупами
Шоу-бизнес
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Происшествия
Уволенную за интимное фото хотят допросить по делу о порнографии
Кино
Актер из «Игры престолов» сыграет злодея в сериале «Властелин колец»
Британский актер Джозеф Моул, известный по роли Бенджена Старка в "Игре престолов", сыграет главного злодея Орена в сериале "Властелин колец" от Amazon, сообщает Deadline.
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
Хоккей
Ткачев останется в больнице Магнитогорска после матча с «Металлургом»
Нападающий казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев останется в больнице Магнитогорска.
Общество
Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн
Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 подорожала до 2,2 трлн руб. Это в 2,2 раза больше изначальной цифры в 900 млн, которая называлась еще в 2011 году, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресную инвестиционную программу.
Космос
Тайна пропавших океанов. Венера могла быть первой обитаемой планетой
Авто
Названы 5 вариантов проверки мотора при покупке подержанной машины
Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали ТОП-5 способов быстрой проверки мотора при покупке подержанной машины.
Единоборства
Названы судьи и рефери боя Ковалёв — Альварес
Происшествия
В Приамурье при получении крупной взятки задержан глава сельсовета
В Октябрьском районе при получении крупной взятки задержан глава администрации Восточного сельсовета.
Наука
Ученые СПбГУ обнаружили природные ГМО-растения
Армия и оружие
Курды обвинили Турцию в применении фосфора в Сирии
Игры
Разработчики Dying Light анонсировали кроссовер с Left 4 Dead 2
Польская компания Techland анонсировала кроссовер экшена Dying Light и шутера Left 4 Dead 2 от Valve.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Политика
Ущерб ФРГ от санкций против России превысил $100 млрд
Немецкие предприятия понесли убытки на сумму более $100 млрд за время действия санкций Евросоюза в отношении России.
Происшествия
В Мексике пять человек погибли при крушении небольшого самолета
Общество
Штрафы за недолив топлива на АЗС могут перенести из-за нового КоАП
Введение оборотных штрафов за недолив топлива на АЗС могут перенести на 2021 год.
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
Футбол
«Валенсия» упустила победу над «Лиллем» в матче ЛЧ, Черышев забил
Испанская "Валенсия" сыграла вничью с французским "Лиллем" в выездном матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Общество
Правительство одобрило возвращение пива на стадионы
Правительство поддержало законопроект об отмене запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, сообщает РБК со ссылкой на официальный отзыв.