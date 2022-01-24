Будьте в Плюсе

Антонов опроверг информацию об эвакуации российских дипломатов из посольства в Вашингтоне

Посол России в США Анатолий Антонов опроверг данные об эвакуации российских дипломатов из посольства в Вашингтоне в связи с ситуацией вокруг Украины.
RT на русском
Дипломаты сообщили, что получили множество идентичных вопросов от СМИ после того, как в социальных сетях начали распространяться слухи о начавшейся эвакуации.
РИА Новости
Спикер украинского дипведомства Олег Николенко также сообщил, что министерство не получало от российской стороны информации об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений из страны.
РБК
Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину.
Известия

Подробнее о событии

Антонов опроверг информацию об эвакуации российских дипломатов из посольства в Вашингтоне
Известиявчера в 14:17
Посол России Антонов назвал сообщения об эвакуации дипломатов из США несусветной ложью
РИА Новостивчера в 13:59
Посол Антонов назвал сообщения об эвакуации российских дипломатов из США несусветной ложью
Lenta.ruвчера в 13:24
Российский посол в США опроверг данные об эвакуации дипмиссии
Взгляд.рувчера в 13:44
Посол РФ в США Антонов опроверг начало эвакуации российских дипломатов из Соединенных Штатов
Газета.Ruвчера в 13:34
Антонов опроверг сведения об эвакуации дипмиссии РФ в США из-за ситуации вокруг Украины
ТАССвчера в 13:52
Антонов опроверг информацию об эвакуации российских дипломатов из посольства в Вашингтоне
RT на русскомвчера в 13:20

Интересное

Макрон проведет переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни проведет телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru17:48

ПФР раскрыл, куда уходят деньги граждан в РФ, которые не дожили до пенсии

Отмечается, что на территории страны около половины граждан не доживают до своей пенсии, ведь уровень смертности среди мужчин составляет примерно 43%.
Ежедневные Новости Владивостока17:22

ЦБ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила

Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, добавили там.
Ведомостивчера в 08:32

Песков: заявления НАТО об усилении в Восточной Европе способствуют росту напряженности

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, информационная истерия и конкретные действия НАТО способствуют эскалации напряженности в сфере безопасности.
ФАНвчера в 07:12

Новый чудо-кроссовер ЗАЗ «Запорожец» 2022 показали на фоторендерах

Первые изображения будущей новинки показывает новый ЗАЗ-965 как кроссовер. Дизайнер выложил серию рендеров ЗАЗ-965 в новом кузове.
Tver-portal.ru16:12

Глава Минобороны Украины Резников: Киев получил от США более 80 тонн оружия

Глава Минобороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter сообщил, что Киев получил от США более 80 тонн оружия в качестве военной помощи.
Lenta.ru23 января в 15:36

Волатильность рубля выросла до максимума с осени 2020 года

В понедельник в ходе торгов курс доллара превысил 79 рублей, обновив максимум с осени 2020 года.
Forbesвчера в 11:22

IPhone 13 стали показывать сиреневый экран и самопроизвольно перезагружаться

На Reddit и форуме техподдержки Apple стало появляться множество жалоб на новую проблему, которая затрагивает смартфоны серии iPhone 13: устройства начинают нестабильно работать, а потом зависают, демонстрируя сиреневый экран, и перезагружаются.
3DNewsвчера в 14:56

Истребитель F-35 упал в Южно-Китайское море при попытке посадки на авианосец ВМС США

Американский истребитель пятого поколения F-35 упал в Южно-Китайское море при попытке осуществить посадку на авианосец «Карл Винсон» ВМС США.
Lenta.ru16:35

Почему не стоит торопиться с покупкой Samsung Galaxy S22

В начале февраля Samsung проведет презентацию флагманской серии Galaxy S22, которая еще до официального релиза столкнулась со скептическими отзывами в социальных сетях.
Газета.Ruвчера в 09:05