RT на русскомАнтонов опроверг информацию об эвакуации российских дипломатов из посольства в ВашингтонеПосол России в США Анатолий Антонов опроверг данные об эвакуации российских дипломатов из посольства в Вашингтоне в связи с ситуацией вокруг Украины.RT на русскомДипломаты сообщили, что получили множество идентичных вопросов от СМИ после того, как в социальных сетях начали распространяться слухи о начавшейся эвакуации.РИА НовостиСпикер украинского дипведомства Олег Николенко также сообщил, что министерство не получало от российской стороны информации об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений из страны.РБКРоссия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину.ИзвестияЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомФАНВечерняя МоскваРЕН ТВПрофильТелеканал 360°Народные новостиПолитическая ЭкспертизаРБКLife.ruУтроНациональная служба новостейИзвестияГазета.RuЯмал-МедиаНовый ДеньПодробнее о событииАнтонов опроверг информацию об эвакуации российских дипломатов из посольства в ВашингтонеИзвестиявчера в 14:17Посол России Антонов назвал сообщения об эвакуации дипломатов из США несусветной ложьюРИА Новостивчера в 13:59Посол Антонов назвал сообщения об эвакуации российских дипломатов из США несусветной ложьюLenta.ruвчера в 13:24Российский посол в США опроверг данные об эвакуации дипмиссииВзгляд.рувчера в 13:44Посол РФ в США Антонов опроверг начало эвакуации российских дипломатов из Соединенных ШтатовГазета.Ruвчера в 13:34Антонов опроверг сведения об эвакуации дипмиссии РФ в США из-за ситуации вокруг УкраиныТАССвчера в 13:52Антонов опроверг информацию об эвакуации российских дипломатов из посольства в ВашингтонеRT на русскомвчера в 13:20Показать ещёОценить177Поделиться