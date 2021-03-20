Антонов покинул посольство России в Вашингтоне
Посол России в США Анатолий Антонов покинул территорию дипмиссии в Вашингтоне, он направляется в Нью-Йорк, откуда вылетит в Москву для консультаций, сообщает в субботу, 20 марта, корреспондент ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Антонов отправился в Москву для консультаций
Никаких комментариев Антонов давать не стал. Посла ожидают в Москве завтра. МИД пригласил Антонова для консультаций после того, как президент США Джо Байден в интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он убийцей Владимира Путина.
РИА Новости13:15