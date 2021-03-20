Посол России в США Анатолий Антонов покинул территорию дипмиссии в Вашингтоне, он направляется в Нью-Йорк, откуда вылетит в Москву для консультаций, сообщает в субботу, 20 марта, корреспондент ТАСС.

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С чего всё началось Антонов отправился в Москву для консультаций Никаких комментариев Антонов давать не стал. Посла ожидают в Москве завтра. МИД пригласил Антонова для консультаций после того, как президент США Джо Байден в интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он убийцей Владимира Путина. РИА Новости 13:15