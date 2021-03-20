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Известия

Антонов покинул посольство России в Вашингтоне

Посол России в США Анатолий Антонов покинул территорию дипмиссии в Вашингтоне, он направляется в Нью-Йорк, откуда вылетит в Москву для консультаций, сообщает в субботу, 20 марта, корреспондент ТАСС.В источнике
С чего всё началось

Антонов отправился в Москву для консультаций

Никаких комментариев Антонов давать не стал. Посла ожидают в Москве завтра. МИД пригласил Антонова для консультаций после того, как президент США Джо Байден в интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он убийцей Владимира Путина.
РИА Новости13:15

Подробнее о событии

Посол России в США покинул Вашингтон

Lenta.ru14:17

Антонов покинул посольство в Вашингтоне и направляется в Москву

РБК14:01

Антонов покинул здание посольства России в Вашингтоне

RT на русском13:25

Посол Антонов направился в Россию

ТК Звезда13:40

Посол России в США отправился в Москву после заявления Байдена

URA.Ru13:35

Антонов выехал из Вашингтона

ТАСС13:40

Антонов покинул посольство России в Вашингтоне

Известия13:16
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RAMZES666 и Mag сыграют за Natus Vincere на ONE Esports Singapore Major 2021

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ТАСС Спортвчера в 13:48