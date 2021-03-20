Иностранным гражданам запретили владеть землей в Крыму и Севастополе

Документ вступил в законную силу с 20 марта 2021 года Владимир Путин, президент России, в марте прошлого года подписал указ, в соответствии с которым большинство районов Крыма были включены в перечень приграничных территорий, где иностранные граждане, иностранные юридические лица и лица без гражданства не имеют права владеть земельными участками.