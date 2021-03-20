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RT на русском

Антонов покинул здание посольства России в Вашингтоне

Российский посол в США Анатолий Антонов покинул территорию диппредставительства России в Вашингтоне, он направится в Москву на консультации. Об этом информирует РИА Новости.В источнике

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Посол России в США покинул Вашингтон

Lenta.ru14:17

Антонов покинул посольство в Вашингтоне и направился в Москву

РБК14:01

Антонов покинул здание посольства России в Вашингтоне

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URA.Ru13:35

Посол России в США направился в Москву для консультаций

Взгляд.ру13:27

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ТАСС13:40

Антонов покинул посольство России в Вашингтоне

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