Электронные паспорта в Москве начнут оформлять с 1 декабря 2021 года

Электронные паспорта можно будет оформить жителям Москвы с 1 декабря 2021 года, а по всей России - не позднее 1 июля 2023 года, говорится в подготовленном Минцифры проекте указа президента РФ, который размещен на портале проектов нормативно-правовых актов в пятницу.