Сегодня вечером, 20 марта, сторонники Сергея Стерненко, бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора» (объединение националистических организаций, запрещенное в РФ и признанное экстремистским), собрались у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Электронные паспорта можно будет оформить жителям Москвы с 1 декабря 2021 года, а по всей России - не позднее 1 июля 2023 года, говорится в подготовленном Минцифры проекте указа президента РФ, который размещен на портале проектов нормативно-правовых актов в пятницу.