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Россия всегда будет помнить помощь союзников в годы Второй мировой войны, призывает бережно хранить историческую правду о войне и помнить всех тех, кто внес вклад в победу, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
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Антонов призвал хранить историческую память о Второй мировой войне

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