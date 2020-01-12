Политика

РИА НовостиРИА НовостиАнтонов призвал хранить историческую память о Второй мировой войне

Россия всегда будет помнить помощь союзников в годы Второй мировой войны, призывает бережно хранить историческую правду о войне и помнить всех тех, кто внес вклад в победу, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
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