Политика
РИА НовостиАнтонов призвал хранить историческую память о Второй мировой войне
Россия всегда будет помнить помощь союзников в годы Второй мировой войны, призывает бережно хранить историческую правду о войне и помнить всех тех, кто внес вклад в победу, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
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Политика
На Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Экономика
Российские банки отказываются от POS-кредитования
Крупные российские банки отказываются от выдачи кредитов в магазинах – так называемых POS-займов (POS — Point Of Sale).
Армия и оружие
WP узнала о провале операции США против еще одного иранского военного
По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции.
Игры
В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV
Grand Theft Auto IV незадолго до 12-летия убрали из продажи в Steam.
Политика
Армия Хафтара обвинила ПНС Ливии в нарушении перемирия
Общество
Франция отзовет самое критикуемое положение пенсионной реформы
Правительство Франции готово временно исключить из проекта реформы пенсионной системы пункт о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Происшествия
В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл рассказали о финансовой независимости
Принц Гарри и Меган Маркл рассказали, в чем будет заключаться их финансовая независимость после окончательного разрыва с британской королевской семьей.
Политика
В Британии назвали нарушением задержание посла в Иране
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что задержание в Тегеране посла Роберта Макэра является нарушением международного права.
Экономика
Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба в России
Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в России в 2019 году подстегнули рост ее стоимости у производителей до рекордных уровней, приведя затем, по цепочке, к подорожанию ржаной муки и хлебобулочных изделий.
Общество
Жителя Татарстана арестовали за видео о вымышленном суде над Путиным
Набережночелнинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил арестовать Ямадаева до 29 февраля, сообщило издание «Медиазона».
Космос
В Virgin Galactic растет число желающих отправиться в тур на суборбиту
Компания "Virgin Galactic" заявила о стабильном росте числа желающих попасть на регулярные туристические суборбитальные полеты на борту космолетов серии SpaceShipTwo.
Хоккей
Сборная Востока победила команду Запада в Кубке вызова МХЛ
Политика
Меркель призвала довести до конца «Северный поток-2»
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала довести до конца строительство газопровода «Северный поток-2», передает «Интерфакс».
Общество
Украинец Ломаченко ответил на критику за видео с российскими солдатами
Украинский боксер Василий Ломаченко в ответ на критику за видео с российским спецназом выложил новый ролик, на котором он читает стихотворение.
Баскетбол
ЦСКА подписал кубинского баскетболиста
Армия и оружие
Двое американских военных погибли при подрыве автомобиля в Афганистане
Автомобиль военнослужащих США подорвался на мине в Афганистане, в результате погибли двое американских бойцов, еще двое пострадали.
Авто
Ravon привезет в Россию новый бюджетный автомобиль
Узбекский автопроизводитель Ravon планирует вывести на российский рынок новую бюджетную модель. Об этом 9 января сообщает Motor.
Авто
При заправке некоторые водители допускают пять ошибок
Автомобилисты путают дизельный и бензиновый краны.
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Культура
ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»
Последний выпуск «Сам себе режиссер» вышел в эфир 22 декабря 2019 года, последние выпуски «Утренней почты» и «Смехопанорамы» — 29 декабря.
Экономика
Выгоднее валюты. Опубликован рейтинг доходности акций российских компаний
Рейтинг 15 самых доходных акций российских компаний опубликовал 11 января портал РБК Quote.
Политика
Иран заявил, что украинский лайнер был сбит по ошибке
Ранее американская разведка сообщала, что лайнер был сбит ПВО Ирана по ошибке.
Общество
В Ираке убили стрингера видеоагентства Ruptly
Вооруженные люди убили в иракском городе Басра стрингера-оператора видеоагентства Ruptly Сафаа Гали.
Политика
Турчинов предложил наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов счел необходимым привлечь Россию к ответственности за сбитый в Иране пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала голый торс своего 82-летнего мужа
Юлия была на снимках в белой тунике, а ее супруг был в шортах и расстегнутой рубашке, показав свой оголенный торс, который привел в восторг многих фанатов пары.
Теннис