RT на русскомАнтонов: работа посольства России в Вашингтоне заблокирована властями СШАПосол России в США Анатолий Антонов в эфире «Россия 1» заявил, что работа российского посольства в Вашингтоне заблокирована американскими властями.RT на русском"Одно время блокировался даже выезд из посольства", - подчеркнул Антонов.Российская газета16 апреля Антонов заявил, что Соединенные Штаты пытаются угрозами подключить Латинскую Америку к антироссийским санкциям.ИзвестияС середины мая россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы.РИА НовостиЧитать далееСвернутьМолваМолваКапитал страныПрофильРусская ПланетаГазета.RuФАНRB НовостиНТВКомсомольская правдаУралинформбюроReadovka NewsNeva.TodayВаши новостиDaily StormНациональная служба новостейРЕН ТВREGNUMЦентральная Служба НовостейПодробнее о событииАнтонов: работа посольства России в Вашингтоне заблокирована властями СШАRT на русском05:53Посол Антонов: работа российского посольства в США заблокирована властями ВашингтонаРИА Новости07:18Самое цитируемоеПосол России в США Антонов обвинил Вашингтон в блокировании работы посольстваLenta.ru06:15Антонов: работа посольства России в Вашингтоне заблокирована госструктурами СШАГазета.Ru05:58Посол РФ в США сообщил, что счета российских генконсульств в Хьюстоне и Нью-Йорке закрытыТАСС06:39Посол Антонов заявил о «блокаде» посольства России в СШАКоммерсантъ05:52Антонов заявил, что власти США заблокировали работу посольства РФ в ВашингтонеРЕН ТВ05:49Показать ещёОценить1,9KПоделиться