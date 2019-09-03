Экономика
ИзвестияАнтонов рассказал о росте интереса США к российскому Дальнему Востоку
Несмотря на санкции, товарооборот между США и Россией за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд. Кроме того, американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток, рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в преддверии Восточного экономического форума.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 20:16, Вашингтон
Происшествия
Испанцы нашли на яхте россиянина и 800 килограммов кокаина
Испанские силовики перехватили в Атлантическом океане яхту с почти 800 килограммами кокаина.
Lenta.ru 13:20
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Здоровье
Терапевт дала советы людям, чувствительным к магнитным бурям
С 31 августа 2019 года наступил период сильных магнитных возмущений, которые для многих людей не проходят бесследно.
Дни24 13:01
Культура
Володин предложил проводить выставки студентов ВГИК в Саратове
Володин предложил проводить такие выставки студентов — кинохудожников в Саратовском художественном музее имени А.Н. Радищева.
REGNUM 05:06
Общество
Ураган «Дориан» снизился до четвертой категории
РИА Новости 11:12
Гаджеты
МТC, Nokia и Qualcomm впервые протестировали в России Samsung Galaxy S10 5G
МТС, Nokia и Qualcomm Technologies впервые в России успешно протестировали предкоммерческие смартфоны Samsung Galaxy S10 5G, следует из пресс-релиза сотового оператора.
Коммерсантъ 07:24
Экономика
В России ожидается новый скачок цен на авиабилеты — на 9-10%
По словам главы научного центра мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации Александра Фридлянда, повышать цены на авиабилеты авиаперевозчиков заставляют резкий рост стоимости авиакеросина за 2018 год, а также продолжающееся увеличение цен на аэропортовое обслуживание.
REGNUM 04:49
Политика
Премьер Грузии уходит в отставку
Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке.
Газета.Ru 04:29
Армия и оружие
Российские журналисты побывали в «подземном городе» боевиков в Сирии
Экономика сегодня 08:02
Шоу-бизнес
Серена Уильямс оригинально ознаменовала второй день рождения дочери
Иначе говоря, знаменитая теннисистка, 4-х кратная олимпийская чемпионка, 38-кратная победительница турниров Большого шлема, своим главным достижением считает вовсе не спортивные триумфы, а появление на свет своей дочери.
7Дней.ру 20:00
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об эффективном способе профилактики гриппа
Самым эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация.
Piter.tv 03:28
Музыка
Лоза назвал шутки про «3 сентября» Шуфутинского безвкусицей
Шуфутинский отметил, что песню про 3 сентября поёт на каждом своём концерте уже более 25 лет и не планирует менять её на новый популярный хит, который обязательно нужен исполнителям, если старая песня плохая.
News.ru 13:35
Происшествия
Российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве в Берлине
Представитель посольства России в Германии сообщил, что 27 августа консульские работники встретились с задержанным россиянином, которого подозревают в убийстве 23 августа в центре Берлина бывшего полевого командира чеченских сепаратистов, 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили).
Московский Комсомолец 12:14
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Происшествия
В Нью-Джерси отменили парад после обнаружения взрывчатки
В американском городе Саут-Плейнфилд (штате Нью-Джерси) отменили парад по случаю Дня труда после обнаружения взрывчатки, сообщает ABC.
МИР 24 17:43
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Политика
Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском 17:51
Экономика
«Роснефть» попросила «Транснефть» извиниться перед Шредером
Две недели назад Шредер направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил создать институт независимых инспекторов (сюрвейеров), те могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти».
Ведомости 18:04
Экономика
Иностранцам разрешат покупать землю на Украине
Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.
Известия 17:23
Наука
Физики спрятали механическую волну внутри «виртуального поглотителя»
Авторы называют полученную систему «виртуальным поглотителем», так как она имитирует поглощение в том смысле, что подавляет рассеяние и отражение, но при этом не происходит потерь энергии или преобразования ее в другие формы.
N+1 07:26
Футбол
ФК «Ростов» может перестать играть на «Ростов Арене»
Футбольный клуб «Ростов» получил проект расторжения договора об аренде стадиона «Ростов Арена» от компании «Спорт-Инжиниринг».
161.ru 13:30
Теннис
Рублев не смог выйти в четвертьфинал US Open
Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на Открытом чемпионате США на стадии 1/8 финала.
Российская газета 17:11
Политика
Путин раскритиковал мэра Нижнеудинска из-за невыплат после паводка
Президент России Владимир Путин раскритиковал мэра Нижнеудинска Александра Путова за неоплату работ ООО "Московский тракт", сотрудники которого помогали при ликвидации последствий паводка в Иркутской области.
РЕН ТВ 09:02
Финансы
Отношение платежей по кредиту к доходам населения близится к пику
Основной вклад внесли необеспеченные потребительские кредиты: коэффициент обслуживания долга по ним вырос с 8,3 до 8,8% и приблизился к пику 2014 г. (9,3%).
Ведомости вчера в 16:45
Происшествия
Журналиста Азара отпустили из отделения полиции
RT на русском 18:02
Политика
Посольство РФ осудило заявление Джонсона о Второй мировой войне
Накануне Джонсон выступил с видеообращением, в котором рассказал, что во время начала Второй мировой в сентябре 1939 года Польша оказалась между «фашистским молотом и коммунистической наковальней».
Известия 19:00