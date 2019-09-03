Экономика

ИзвестияИзвестияАнтонов рассказал о росте интереса США к российскому Дальнему Востоку

Несмотря на санкции, товарооборот между США и Россией за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд. Кроме того, американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток, рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в преддверии Восточного экономического форума.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Американских бизнесменов интересует Дальний Восток - посол РФ в США

Экономика сегодня21:11

Посол России заявил, что компании США проявляют интерес к добыче газа на Сахалине и Ямале

ТАСС19:25

Посол России в США заявил о заинтересованности Америки в Дальнем Востоке и Сибири

Комсомольская правда20:58

Посол РФ в США рассказал о товарообороте между двумя странами

АБН20:12

Антонов рассказал о товарообороте между Россией и США в 2019 году

RT на русском19:49

Посол указал на рост интереса США к Дальнему Востоку

РЕН ТВ21:03

Антонов рассказал о росте интереса США к российскому Дальнему Востоку

Известия19:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 21:24, Вашингтон
Происшествия

На Багамах пять человек погибли из-за урагана «Дориан»

ТАСС 17:57
Наука

В Италии тестируют устройство для охотников за гравитационными волнами

Новое сейсмическое устройство, разработанное специалистами Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна) и Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN), может помочь охотникам за гравитационными волнами.
REGNUM 08:38
Авто

Во второй половине августа цены на автомобили изменились у 4 брендов

Автоновости дня 04:07
Политика

В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине

Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Происшествия

Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде

В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Политика

Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве

Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК 17:39
Авто

ФАС предложила ограничить стоимость регистрационных знаков

ФАС в апреле 2019 года утвердила предельные тарифы, но они так и не заработали: в августе Госдума приняла поправки о переносе срока действия закона на 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 18:54
Армия и оружие

Япония может направить военный корабль в Ормузский пролив

Корабль морских Сил самообороны Японии может быть направлен в Ормузский пролив.
Российская газета 20:20
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета 18:48
Экономика

«Роснефть» попросила «Транснефть» извиниться перед Шредером

Две недели назад Шредер направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил создать институт независимых инспекторов (сюрвейеров), те могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти».
Ведомости 18:04
Финансы

Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов

Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты.
ТАСС вчера в 14:50
Политика

Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400

RT на русском 10:53
Наука

Биологи обнаружили микробов, замедляющих глобальное потепление

Узнаваемый запах моря частично связан с присутствием диметилсульфида (ДМС) — важного элемента метаболизма многих жителей планктона.
Naked Science 29 августа в 20:02
Происшествия

34 человека сгорели на судне в Калифорнии

Пожар произошел на судне у берегов американского штата Калифорния, погибли по меньшей мере 34 человека.
Lenta.ru 09:33
Политика

Путин поговорил с жителями затопленного Тулуна через забор

Тайга.инфо 11:22
Общество

Пострадавшая от теракта в Беслане рассказала о помощи футболиста ЦСКА

Футболист ЦСКА Алан Дзагоев перевел 1 млн руб. на реабилитацию пострадавшей во время теракта в Беслане девочки Фатимы Дзгоевой.
РБК 18:54
Наука

В Китае разработали гель, который восстанавливает зубы без пломб

Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru 31 августа в 12:50
Наука

Физики впервые измерили колебания стабильного жидкого кольца

Французские физики впервые измерили частоту колебаний стабильного ртутного кольца, зажатого между двумя прозрачными пластинками.
N+1 06:05
Политика

Украинского политолога выгнали из студии «России 1»

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости 18:44
Путешествия

Крым посетили почти шесть миллионов туристов

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минкурортов РК, в 2019 году Крым должны посетить около 7,5 млн туристов.
REGNUM 10:30
Политика

Посол США Хантсман заявил о тоске по теплу и верности россиян

Покидающий Россию посол США Джон Хантсман заявил, что будет скучать по теплоте и гостеприимству россиян.
РБК 11:56
Космос

Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца

"Планируем в 2020 году вывести с помощью ракеты-носителя на солнечно-синхронную орбиту (порядка 600 км) как попутную нагрузку", - пояснили в центре.
ТАСС 20:01
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском 18:29
Авто

BMW выпустила коллекционные версии i3 и i8

Немецкий автопроизводитель представил особые версии электрокара BMW i3s и гибридной двухдверки i8.
Тарантас Ньюс 05:30
Политика

Джонсон призвал парламентариев голосовать против отсрочки Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал членов парламента вместе с правительством проголосовать против «бессмысленного» откладывания выхода страны из Евросоюза.
Известия 13:56
Политика

Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности

Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия 19:35
Происшествия

Испанцы нашли на яхте россиянина и 800 килограммов кокаина

Испанские силовики перехватили в Атлантическом океане яхту с почти 800 килограммами кокаина.
Lenta.ru 13:20
Шоу-бизнес

Муж Натальи Поклонской объявил о расставании с ней

Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев объявил о расставании со своей супругой — депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской.
АБН 06:11
Происшествия

Азара и Соболь отпустили из полиции

Lenta.ru 18:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное