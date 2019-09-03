Товарооборот между США и Россией, несмотря на сохраняющиеся санкции, за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд. Американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток и готовы участвовать в развитии месторождений газа на Сахалине.

с чего всё началось

Несмотря на санкции, товарооборот между США и Россией за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд. Кроме того, американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток, рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в преддверии Восточного экономического форума.

Антонов рассказал о росте интереса США к российскому Дальнему Востоку

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