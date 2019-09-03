Экономика

ИзвестияИзвестияАнтонов рассказал о росте интереса США к российскому Дальнему Востоку

Несмотря на санкции, товарооборот между США и Россией за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд. Кроме того, американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток, рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в преддверии Восточного экономического форума.
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с чего всё началось

«Американцы стремятся собственными глазами увидеть современную Россию»

Товарооборот между США и Россией, несмотря на сохраняющиеся санкции, за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд. Американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток и готовы участвовать в развитии месторождений газа на Сахалине.
Известиявчера в 17:02

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Посол РФ в США: Простые американцы хотят увидеть Россию своим глазами

Комсомольская правда01:48

Товарооборот между США и РФ вырос до $13,8 млрд

Телеканал 360°01:33

Посол указал на рост интереса США к Дальнему Востоку

РЕН ТВвчера в 21:03

Назван объём роста товарооборота между РФ и США за полгода

REGNUMвчера в 22:41

Посол РФ в США рассказал о товарообороте между двумя странами

АБНвчера в 20:12

Антонов рассказал о товарообороте между Россией и США в 2019 году

RT на русскомвчера в 19:49

Антонов рассказал о росте интереса США к российскому Дальнему Востоку

Известиявчера в 19:25
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:21, Вашингтон
Политика

В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии

Развитие диалога России и Монголии во всех сферах сегодня обсудят лидеры двух стран.
Вести.Ru вчера в 23:04
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
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Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца

ТАСС вчера в 20:01
Футбол

Караваев перешел из «Витесса» в «Зенит»

РИА Новости вчера в 12:15
Экономика

Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами

Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Технологии

Брокеры собирают подписчиков

Торговля ценными бумагами зашла в соцсети Российские брокеры начинают активно развивать диджитал-направление на стыке коммуникаций и биржевой торговли.
Коммерсантъ вчера в 18:54
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Российский боец смешанного стиля и действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к предстоящему бою против американца Дастина Порье.
Вести.Ru вчера в 23:48
Происшествия

Военный инструктор утонул в танке в Забайкалье

В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что обучаемый механик-водитель успешно покинул тонущий танк, однако проводящий занятие опытный контрактник-инструктор "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 01:55
Баскетбол

Андрей Кириленко: «Сборная России выполнила задачу-минимум»

Sports.ru вчера в 11:29
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Происшествия

Восемь детей погибли при нападении на школу в Китае

Известия 00:55
Общество

В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил эвакуацию на всем побережье штата.
Интерфакс вчера в 01:25
Финансы

Доля краткосрочных вкладов россиян за год упала в полтора раза

Доля краткосрочных банковских вкладов россиян за год снизилась в полтора раза — с 50% до 30%.
Известия вчера в 13:30
Происшествия

В Киргизии наложили арест на мечеть, построенную Атамбаевым

Первомайский районный суд Бишкека наложил арест на мечеть, построенную экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.
РИА Новости 01:56
Футбол

«Ростов» могут выселить с «Ростов-Арены»

Вести.Ru вчера в 13:36
Культура

Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции

Газета.Ru 02:08
Общество

Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию

В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 13:16
Происшествия

30 человек отравились шаурмой в Одесской области

В Одесской области 30 человек попали в больницу из-за шаурмы.
Газета.Ru 01:38
Экономика

ПФР предложил новую систему выплаты пенсионных накоплений

В настоящее время пенсионные накопления выплачиваются гражданам, получившим основания на подобные выплаты по ОПС, единовременно, если рассчитанный размер ежемесячных выплат не превышает 5% по отношению к его ежемесячным выплатам страховой пенсии по старости.
Коммерсантъ вчера в 02:22
Общество

В Кузбассе закрыли детсад из-за радиоактивного газа

В одном из детских садов в Кемеровской области обнаружили превышенную концентрацию радиоактивного газа радона.
Газета.Ru 01:50
Политика

Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма

"Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины", - пояснил он.
Газета.Ru вчера в 23:49
Экономика

Глава Роскомнадзора рассказал о ситуации со штрафом Google

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания Google пока ещё не выплатила штраф в размере 700 тыс. рублей, назначенный надзорным ведомством в июле.
RT на русском 00:34
Политика

Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине

Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском вчера в 17:51
Политика

Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского

Газета.Ru вчера в 15:06
Финансы

Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу

На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости вчера в 14:52
Происшествия

Азара и Ляскина задержали в Москве

Сотрудники правоохранительных органов за один вечер задержали российского журналиста Илью Азара и активиста Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина.
Газета.Ru вчера в 15:55
Общество

Медведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане

Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
Интерфакс вчера в 08:21
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском вчера в 18:29
Политика

Джонсон призвал парламентариев голосовать против отсрочки Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал членов парламента вместе с правительством проголосовать против «бессмысленного» откладывания выхода страны из Евросоюза.
Известия вчера в 13:56
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