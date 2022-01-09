RT на русскомАнтонов счёл эффективной работу миротворцев ОДКБ на беспорядках в КазахстанеДипломат призвал все демократические силы мира помочь властям Казахстана оправиться от недавних потрясений, а не пытаться расшатать ситуацию в стране еще больше.РИА НовостиМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин.РИА Новости4 и 5 января в Алма-Аты произошли столкновения протестующих с силовиками.ИнтерфаксВ четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьНТВНТВЯмал-МедиаVSE42.RUФАНТелеканал 360°Подробнее о событииПосол РФ в США назвал эффективной деятельность миротворцев ОДКБ в КазахстанеНТВ19:31Посол РФ в США Антонов: работа миротворцев ОДКБ в Казахстане оказалась эффективнойТелеканал 360°19:00Посол Антонов: миротворцы ОДКБ в Казахстане показали свою эффективностьЯмал-Медиа18:27Посол Антонов заявил, что работа миротворцев ОДКБ в Казахстане показала их эффективностьРИА Новости18:58Посол Антонов высоко оценил работу миротворцев ОДКБ в Казахстане и назвал её эффективнойNews.ru18:24Посол РФ в США оценил работу миротворцев ОДКБ в КазахстанеURA.Ru18:18Антонов счёл эффективной работу миротворцев ОДКБ на беспорядках в КазахстанеRT на русском18:12Показать ещёОценить2Поделиться