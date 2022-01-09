Будьте в Плюсе

Антонов счёл эффективной работу миротворцев ОДКБ на беспорядках в Казахстане

Дипломат призвал все демократические силы мира помочь властям Казахстана оправиться от недавних потрясений, а не пытаться расшатать ситуацию в стране еще больше.
РИА Новости
Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин.
РИА Новости
4 и 5 января в Алма-Аты произошли столкновения протестующих с силовиками.
Интерфакс
В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.
Интерфакс

Подробнее о событии

Посол РФ в США назвал эффективной деятельность миротворцев ОДКБ в Казахстане
НТВ19:31
Посол РФ в США Антонов: работа миротворцев ОДКБ в Казахстане оказалась эффективной
Телеканал 360°19:00
Посол Антонов: миротворцы ОДКБ в Казахстане показали свою эффективность
Ямал-Медиа18:27
Посол Антонов заявил, что работа миротворцев ОДКБ в Казахстане показала их эффективность
РИА Новости18:58
Посол Антонов высоко оценил работу миротворцев ОДКБ в Казахстане и назвал её эффективной
News.ru18:24
Посол РФ в США оценил работу миротворцев ОДКБ в Казахстане
URA.Ru18:18
Антонов счёл эффективной работу миротворцев ОДКБ на беспорядках в Казахстане
RT на русском18:12

Интересное

Посол РФ в США Антонов: события в Казахстане произошли после бегства США из Афганистана

Посол России в США Анатолий Антонов назвал причину произошедших в Казахстане беспорядков. Его слова приводит ТАСС.
Lenta.ru18:42

Экс-советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев: введение войск ОДКБ взбесило весь Запад

Бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев рассказал «бешенстве» Запада из-за ввода в страну сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Lenta.ru21:36

В России вступил в силу закон об уголовной ответственности за превышение скорости

С понедельника, 10 января, в России вводится уголовная ответственность за регулярные нарушения правил дорожного движения.
Lenta.ru20:19

КНБ: в Алма-Ате нейтрализовали две ячейки экстремистов, принимавших участие в беспорядках

Сотрудники Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана нейтрализовали в Алма-Ате две экстремистские ячейки, члены которых принимали участие в беспорядках.
Lenta.ru22:28

Что будет, если лечь спать на голодный желудок?

Многие практикуют сон натощак, чтобы не переесть на ночь и похудеть.
Чемпионатвчера в 12:20

Toyota Camry Wagon 2022 в новом кузове универсал показали на первых фото

Toyota Camry Wagon 2022 в новом кузове универсал показана на первых фотоснимках.
Tver-portal.ru16:49

Рябков заявил о дискомфорте американской стороны в переговорах с Россией

Партнеры США по НАТО, проявляющие русофобские настроения, не позволяют американской делегации комфортно вести диалог с Россией, считает замглавы российского МИДа Сергей Рябков.
Коммерсантъ20:25

Наличие платины и палладия делает катализатор самой дорогой запчастью автомобиля

Содержащиеся в катализаторах платина, палладий и другие драгоценные металлы делают их одними из самых дорогих запчастей автомобиля.
Автоновости днявчера в 12:58

В Госдуме допустили введение штрафов на федеральном уровне за нарушение покоя по ночам

Депутаты комитета Госдумы по труду и социальной политике предложили ввести штрафы за нарушение ночного покоя в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
RT на русском19:30

National Interest: Албания, Словения и Черногория не представляют ценности для НАТО

Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в статье для National Interest назвал "бесполезные" в военном отношении страны, входящие в НАТО.
РИА Новостивчера в 14:47