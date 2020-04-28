Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что часть российских школьников, которые находятся в Соединённых Штатах, вылетят из Нью-Йорка в Москву 28 апреля. Об этом сообщается на странице российского посольства в США в Facebook. Антонов отметил, что «рейс формируется непросто».

Антонов сообщил о планах вывоза части российских школьников из США

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