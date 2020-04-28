Общество
RT на русскомАнтонов сообщил о планах вывоза части российских школьников из США
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что часть российских школьников, которые находятся в Соединённых Штатах, вылетят из Нью-Йорка в Москву 28 апреля. Об этом сообщается на странице российского посольства в США в Facebook. Антонов отметил, что «рейс формируется непросто».
Читать в источнике
Оценить55
Подробнее о событии
Показать все источники
Часть российских школьников вернется из США рейсом Нью-Йорк - Москва 28 апреля
Интерфаксвчера в 20:27
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 02:05, Ашберн
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Энергетика
Польша намерена арестовать активы «Северного потока – 2»
Польша готова добиваться ареста активов российского "Северного потока – 2", если "Газпром" не выполнит решение Арбитражного суда в Стокгольме о пересмотре цены по Ямальскому контракту, заявил заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost.
Газета.Ru 01:16
Армия и оружие
Украинские военные насчитали девять обстрелов позиций за сутки
Украинские силовики объявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки, двое получили ранения.
Московский Комсомолец 01:15
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Общество
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 13:05
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Армия и оружие
Российские десантники высадились в Арктике
Российские десантники впервые высадились в арктических условиях с высоты 10 тысяч метров на новых парашютных системах.
Независимое телевидение Севастополя вчера в 02:38
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru 26 апреля в 12:39
Общество
В Роспотребнадзоре назвали возможные сроки отмены самоизоляции
Поэтапное снятие режима самоизоляции может начаться в России 12 мая, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru 01:59
Энергетика
Мировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
Технологии
Центр Genetico начал проводить тесты на антитела к COVID-19
Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico начал проводить исследования по выявлению антител к новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
РБК 02:01
Общество
В Гидрометцентре оценили влияние жары на коронавирус
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд оценил возможное влияние жаркой погоды на распространение коронавируса.
Lenta.ru 01:08
Здоровье
Четыре новых случая коронавируса выявлено в Амурской области
Очень требовательно относиться к себе, своим близким, коллегам и знакомым, — прокомментировала руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.
Амурская правда вчера в 02:30
Здоровье
В Алтайском крае выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
«Всего в Алтайском крае на 28.04.2020 общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 324 человека, в том числе 22 ребенка до 17 лет», — сказано в сообщении.
Известия 00:55
Экономика
Названы альтернативы банковским вкладам для россиян
Эксперт рассказал об альтернативах банковскому депозиту. Самой популярной из них являются облигации федерального займа (ОФЗ).
Телеканал 360° вчера в 21:10
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Здоровье
Украине предсказали вспышку коронавируса
Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко предсказал вероятность вспышки коронавируса в стране на следующей неделе.
Lenta.ru 02:01
Общество
Билл Гейтс назвал сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что жизнь войдет в нормальное русло минимум через год после окончательной победы над COVID-19.
Российская газета вчера в 22:45
Политика
Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре
Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября.
REGNUM 01:35
Экономика
Фондовые рынки США поднимаются на надеждах по ослаблению карантина
Поддерживают торги в стране сообщения о том, что некоторые штаты собираются отменить карантин уже в ближайшие дни.
ПРАЙМ вчера в 09:51
Космос
Как выглядит Земля с поверхности Луны: удивительная анимация
Популярная механика вчера в 07:18
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Общество
Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк
В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк.
Известия 01:00
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru вчера в 08:12
Общество
Десятки нефтетанкеров остановились у берегов Калифорнии
Береговая охрана США передала информацию о том, что у берегов Калифорнии вот уже несколько дней стоят десятки нефтяных танкеров, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 14:47
Технологии
Эксперт Тимофеев рассказал о слежке через камеры смартфонов
Ежедневно хакеры получают доступ к личной информации пользователей через их гаджеты.
iReactor 01:06
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению
По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ".
Инфорос вчера в 05:15
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58