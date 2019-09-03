Экономика

RT на русскомRT на русскомАнтонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке

Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине. По его словам, компании США сохраняют достаточно высокий объём инвестирования в российский рынок.
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с чего всё началось

«Американцы стремятся собственными глазами увидеть современную Россию»

Товарооборот между США и Россией, несмотря на сохраняющиеся санкции, за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд. Американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток и готовы участвовать в развитии месторождений газа на Сахалине.
Известиявчера в 17:02

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Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке

RT на русскомвчера в 21:30

Посол сообщил об интересе бизнеса США к добыче газа на Дальнем Востоке

РБКвчера в 23:31

Антонов рассказал, что США интересна добыча газа на Дальнем Востоке

Московский Комсомолецвчера в 21:58

Американские компании заинтересовались Ямалом

URA.Ru01:08

США на российском Дальнем Востоке интересуют газ и морепродукты

REGNUMвчера в 22:28

Посол России в США заявил о заинтересованности Америки в Дальнем Востоке и Сибири

Комсомольская правдавчера в 20:58

Посол России заявил, что компании США проявляют интерес к добыче газа на Сахалине и Ямале

ТАССвчера в 19:25
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:21, Вашингтон
Интернет

«МаксимаТелеком»: Закрытая сеть Wi-Fi с шифрованием запущена в Московском метрополитене

«МаксимаТелеком» запустила в московском метро закрытую сеть Wi-Fi с шифрованием, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе оператора.
Агентство Москва 01:00
Происшествия

Восемь детей погибли при нападении на школу в Китае

Известия 00:55
Экономика

ПФР предложил новую систему выплаты пенсионных накоплений

В настоящее время пенсионные накопления выплачиваются гражданам, получившим основания на подобные выплаты по ОПС, единовременно, если рассчитанный размер ежемесячных выплат не превышает 5% по отношению к его ежемесячным выплатам страховой пенсии по старости.
Коммерсантъ вчера в 02:22
Происшествия

Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru 01 сентября в 03:29
Культура

Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции

Газета.Ru 02:08
Происшествия

Журналиста Азара отпустили из отделения полиции

RT на русском вчера в 18:02
Энергетика

Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти

Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru вчера в 18:45
Происшествия

В Краснодаре вынужденно сел летевший в Анталью самолет

Российская газета 01:41
Наука

Физики спрятали механическую волну внутри «виртуального поглотителя»

Авторы называют полученную систему «виртуальным поглотителем», так как она имитирует поглощение в том смысле, что подавляет рассеяние и отражение, но при этом не происходит потерь энергии или преобразования ее в другие формы.
N+1 вчера в 07:26
Происшествия

Военный инструктор утонул в танке в Забайкалье

В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что обучаемый механик-водитель успешно покинул тонущий танк, однако проводящий занятие опытный контрактник-инструктор "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 01:55
Финансы

Доля краткосрочных вкладов россиян за год упала в полтора раза

Доля краткосрочных банковских вкладов россиян за год снизилась в полтора раза — с 50% до 30%.
Известия вчера в 13:30
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском вчера в 18:29
Общество

В Кузбассе закрыли детсад из-за радиоактивного газа

В одном из детских садов в Кемеровской области обнаружили превышенную концентрацию радиоактивного газа радона.
Газета.Ru 01:50
Политика

Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма

"Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины", - пояснил он.
Газета.Ru вчера в 23:49
Общество

Опасный ураган «Дориан» приближается к Багамским островам

Ураган «Дориан» двигается на запад. Он может обрушиться на побережья Багамских островов в воскресенье, 1 сентября.
Мойка78 01 сентября в 05:32
Баскетбол

Андрей Кириленко: «Сборная России выполнила задачу-минимум»

Sports.ru вчера в 11:29
Политика

В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии

Развитие диалога России и Монголии во всех сферах сегодня обсудят лидеры двух стран.
Вести.Ru вчера в 23:04
Политика

Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности

Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия вчера в 19:35
Политика

Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского

Газета.Ru вчера в 15:06
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Музыка

Автор песни «Третье сентября» раскрыл ее смысл

Газета.Ru вчера в 23:09
Космос

На марсоход Mars 2020 установили беспилотник

28 августа 2019 года аппарат в полетной конфигурации, заключенный в защитную капсулу, был установлен на корпус марсохода «Марс-2020», который находится в стерильной комнате High Bay 1 в Лаборатории реактивного движения NASA.
N+1 вчера в 02:57
Интернет

В «Сколково» предложили принимать законы c использованием big data

Эксперты инновационного центра «Сколково» выступили с предложением оперативной корректировки законов с помощью big data (инструменты и методы для обработки больших массивов структурированных и неструктурированных данных).
REGNUM 02:15
Хоккей

Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» в матче КХЛ

В поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» добыло домашнюю победу над нижегородским «Торпедо».
RT на русском вчера в 15:04
Космос

В австралийском метеорите обнаружили неизвестный минерал

Калифорнийские ученые нашли в упавшем в 1951 году на юго-востоке Австралии метеорите неизвестный ранее минерал.
ТАСС вчера в 11:08
Политика

Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине

Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском вчера в 17:51
Общество

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Экономика

«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером

В сообщении "Роснефть" называет Шрёдера "другом России, одним из авторитетнейших европейских политиков", отстаивающих поставки российских энергоресурсов в Европу, и напоминает, что он является председателем Совета директоров "Северного потока-2".
Интерфакс 00:29
Происшествия

30 человек отравились шаурмой в Одесской области

В Одесской области 30 человек попали в больницу из-за шаурмы.
Газета.Ru 01:38
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