Экономика
RT на русскомАнтонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине. По его словам, компании США сохраняют достаточно высокий объём инвестирования в российский рынок.
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с чего всё началось
Товарооборот между США и Россией, несмотря на сохраняющиеся санкции, за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд. Американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток и готовы участвовать в развитии месторождений газа на Сахалине.Известиявчера в 17:02
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Антонов рассказал, что США интересна добыча газа на Дальнем Востоке
Московский Комсомолецвчера в 21:58
Посол России в США заявил о заинтересованности Америки в Дальнем Востоке и Сибири
Комсомольская правдавчера в 20:58
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:21, Вашингтон
Интернет
«МаксимаТелеком»: Закрытая сеть Wi-Fi с шифрованием запущена в Московском метрополитене
«МаксимаТелеком» запустила в московском метро закрытую сеть Wi-Fi с шифрованием, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе оператора.
Агентство Москва 01:00
Экономика
ПФР предложил новую систему выплаты пенсионных накоплений
В настоящее время пенсионные накопления выплачиваются гражданам, получившим основания на подобные выплаты по ОПС, единовременно, если рассчитанный размер ежемесячных выплат не превышает 5% по отношению к его ежемесячным выплатам страховой пенсии по старости.
Коммерсантъ вчера в 02:22
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru 01 сентября в 03:29
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Происшествия
Журналиста Азара отпустили из отделения полиции
RT на русском вчера в 18:02
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru вчера в 18:45
Происшествия
В Краснодаре вынужденно сел летевший в Анталью самолет
Российская газета 01:41
Наука
Физики спрятали механическую волну внутри «виртуального поглотителя»
Авторы называют полученную систему «виртуальным поглотителем», так как она имитирует поглощение в том смысле, что подавляет рассеяние и отражение, но при этом не происходит потерь энергии или преобразования ее в другие формы.
N+1 вчера в 07:26
Происшествия
Военный инструктор утонул в танке в Забайкалье
В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что обучаемый механик-водитель успешно покинул тонущий танк, однако проводящий занятие опытный контрактник-инструктор "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 01:55
Финансы
Доля краткосрочных вкладов россиян за год упала в полтора раза
Доля краткосрочных банковских вкладов россиян за год снизилась в полтора раза — с 50% до 30%.
Известия вчера в 13:30
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском вчера в 18:29
Общество
В Кузбассе закрыли детсад из-за радиоактивного газа
В одном из детских садов в Кемеровской области обнаружили превышенную концентрацию радиоактивного газа радона.
Газета.Ru 01:50
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма
"Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины", - пояснил он.
Газета.Ru вчера в 23:49
Общество
Опасный ураган «Дориан» приближается к Багамским островам
Ураган «Дориан» двигается на запад. Он может обрушиться на побережья Багамских островов в воскресенье, 1 сентября.
Мойка78 01 сентября в 05:32
Баскетбол
Андрей Кириленко: «Сборная России выполнила задачу-минимум»
Sports.ru вчера в 11:29
Политика
В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии
Развитие диалога России и Монголии во всех сферах сегодня обсудят лидеры двух стран.
Вести.Ru вчера в 23:04
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия вчера в 19:35
Политика
Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
Газета.Ru вчера в 15:06
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Музыка
Автор песни «Третье сентября» раскрыл ее смысл
Газета.Ru вчера в 23:09
Космос
На марсоход Mars 2020 установили беспилотник
28 августа 2019 года аппарат в полетной конфигурации, заключенный в защитную капсулу, был установлен на корпус марсохода «Марс-2020», который находится в стерильной комнате High Bay 1 в Лаборатории реактивного движения NASA.
N+1 вчера в 02:57
Интернет
В «Сколково» предложили принимать законы c использованием big data
Эксперты инновационного центра «Сколково» выступили с предложением оперативной корректировки законов с помощью big data (инструменты и методы для обработки больших массивов структурированных и неструктурированных данных).
REGNUM 02:15
Хоккей
Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» в матче КХЛ
В поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» добыло домашнюю победу над нижегородским «Торпедо».
RT на русском вчера в 15:04
Космос
В австралийском метеорите обнаружили неизвестный минерал
Калифорнийские ученые нашли в упавшем в 1951 году на юго-востоке Австралии метеорите неизвестный ранее минерал.
ТАСС вчера в 11:08
Политика
Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском вчера в 17:51
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Экономика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
В сообщении "Роснефть" называет Шрёдера "другом России, одним из авторитетнейших европейских политиков", отстаивающих поставки российских энергоресурсов в Европу, и напоминает, что он является председателем Совета директоров "Северного потока-2".
Интерфакс 00:29
Происшествия
30 человек отравились шаурмой в Одесской области
В Одесской области 30 человек попали в больницу из-за шаурмы.
Газета.Ru 01:38