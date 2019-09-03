Экономика
RT на русскомАнтонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине. По его словам, компании США сохраняют достаточно высокий объём инвестирования в российский рынок.
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с чего всё началось
Товарооборот между США и Россией, несмотря на сохраняющиеся санкции, за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд. Американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток и готовы участвовать в развитии месторождений газа на Сахалине.Известиявчера в 17:02
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Посол России в США заявил о заинтересованности Америки в Дальнем Востоке и Сибири
Комсомольская правдавчера в 20:58
Антонов рассказал, что США интересна добыча газа на Дальнем Востоке
Московский Комсомолецвчера в 21:58
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Кино
Шарлиз Терон показала новый образ своей героини в боевике «Форсаж 9»
Актуальные Новости 02:56
Политика
На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Российская газета 03:00
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».
RT на русском 01:39
Общество
Facebook может отказаться от счетчика лайков под постами
Facebook может начать скрывать количество лайков под постами, чтобы избавить пользователей от погони за вниманием и оградить их от самоцензуры.
ТАСС 02:39
Происшествия
Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье
В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком, сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники.
РБК 01:25
Кино
Продюсер «Тайны печати дракона» объяснил провал фильма в прокате Китая
Продюсер фильма «Тайна печати дракона» прокомментировал его неудачное выступление в китайском кинопрокате.
REGNUM 02:35
Политика
Адвокат: обмена заключенными между РФ и Украиной ждать не стоит
«Обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией во вторник ожидать не стоит», – пояснил Рыбин.
ФедералПресс 03:02
Происшествия
Журналиста Азара отпустили из отделения полиции
RT на русском вчера в 18:02
Политика
WP узнала о готовящейся конгрессменами новой проверке Трампа
Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США намерен провести масштабное расследование по вопросу о тайных выплатах президентом Дональдом Трампом денег женщинам, с которыми у него ранее были отношения, в обмен на молчание, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Интерфакс вчера в 22:11
Политика
В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии
Вести.Ru вчера в 23:04
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Экономика
Крупнейшие частные клиники растут благодаря ОМС
Рост составил 70% в годовом сопоставлении, уточнила директор по коммерческой деятельности и маркетингу «Медси» Анна Канунникова и сообщила, что самым востребованным у пациентов с полисом ОМС стало лечение раковых заболеваний: онкохирургия, химиотерапия и онкогематология.
Ведомости вчера в 17:03
Политика
Пристайко примет участие во встрече «нормандской четверки»
Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие во встрече политдиректоров «нормандской четверки» в Берлине.
Известия вчера в 06:45
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Наука
Мощная магнитная буря обрушилась на Землю
Капитал страны вчера в 10:42
Политика
В рамках ВЭФ пройдет российско-китайская научная конференция
Сегодня, в стартовый день V Восточного экономического форума, во Владивостоке пройдет международная научная конференция на тему: «Исторические и современные аспекты взаимоотношений России и Китая в свете 70-летия образования КНР».
ФедералПресс 01:52
Финансы
Рубль растёт к евро на открытии торгов
На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:05
Политика
Чиновницу из Тулуна отстранили от работы
Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.
Газета.Ru 02:24
Культура
Александр Розенбаум после сложной операции попал в реанимацию
OAnews вчера в 07:26
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В Свердловской области через сутки после открытия развалился мост Филькино, построенный администрацией Серовского городского округа.
Российская газета 03:08
Происшествия
Пострадавшая при теракте в Беслане не получила назначенную ЕСПЧ выплату
Россия выплатила почти всем пострадавшим при захвате заложников в Беслане компенсации, назначенные Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
Телеканал 360° 02:09
Интернет
В московском метро запустили закрытый Wi-Fi с шифрованием
При подключении к Wi-Fi в метро пользователи будут видеть две точки доступа: MT и MT_FREE.
Коммерсантъ 03:01
Авто
АвтоВАЗ готовит крупный рестайлинг Lada 4x4 в 2019 году
«АвтоВАЗ» планирует серьезно обновить его интерьер, внеся в него сразу несколько крупных изменений.
Автоновости дня 03:17
Общество
В День города 80 московских музеев будут открыты бесплатно
Российская газета 03:07
Авто
Кардинально новый КамАЗ выйдет в серию в 2020 году
Руководитель предприятия Сергей Когогин рассказал, что в планы компании входит поставки тягача КамАЗ-54901 в 2019 году крупным предприятиям, а уже в следующем году начнется выпуск серии нового КамАЗа с кабиной К5.
ГЛАС.RU вчера в 11:56
Космос
Виртуальная земля для конкретных дел
Создано постоянно обновляемое коммерческое облако данных, система позволяет любому пользователю в три клика отыскать интересующий его участок в необходимом масштабе, получить данные о том, какими спутниками и когда он был отснят (и когда произойдет следующая съемка – это зависит от орбиты конкретного аппарата), и купить нужный снимок.
Военно-промышленный курьер вчера в 22:54
Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Российская газета 01:46
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 02:36
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия вчера в 17:32