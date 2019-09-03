Товарооборот между США и Россией, несмотря на сохраняющиеся санкции, за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд. Американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток и готовы участвовать в развитии месторождений газа на Сахалине.

с чего всё началось

Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине. По его словам, компании США сохраняют достаточно высокий объём инвестирования в российский рынок.

Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке

Политика На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Музыка Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября» Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».

Общество Facebook может отказаться от счетчика лайков под постами Facebook может начать скрывать количество лайков под постами, чтобы избавить пользователей от погони за вниманием и оградить их от самоцензуры.

Происшествия Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком, сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники.

Политика Адвокат: обмена заключенными между РФ и Украиной ждать не стоит «Обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией во вторник ожидать не стоит», – пояснил Рыбин.

Политика WP узнала о готовящейся конгрессменами новой проверке Трампа Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США намерен провести масштабное расследование по вопросу о тайных выплатах президентом Дональдом Трампом денег женщинам, с которыми у него ранее были отношения, в обмен на молчание, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Экономика Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.

Экономика Крупнейшие частные клиники растут благодаря ОМС Рост составил 70% в годовом сопоставлении, уточнила директор по коммерческой деятельности и маркетингу «Медси» Анна Канунникова и сообщила, что самым востребованным у пациентов с полисом ОМС стало лечение раковых заболеваний: онкохирургия, химиотерапия и онкогематология.

Политика Пристайко примет участие во встрече «нормандской четверки» Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие во встрече политдиректоров «нормандской четверки» в Берлине.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Политика В рамках ВЭФ пройдет российско-китайская научная конференция Сегодня, в стартовый день V Восточного экономического форума, во Владивостоке пройдет международная научная конференция на тему: «Исторические и современные аспекты взаимоотношений России и Китая в свете 70-летия образования КНР».

Финансы Рубль растёт к евро на открытии торгов На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Чиновницу из Тулуна отстранили от работы Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.

Общество На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост В Свердловской области через сутки после открытия развалился мост Филькино, построенный администрацией Серовского городского округа.

Происшествия Пострадавшая при теракте в Беслане не получила назначенную ЕСПЧ выплату Россия выплатила почти всем пострадавшим при захвате заложников в Беслане компенсации, назначенные Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

Интернет В московском метро запустили закрытый Wi-Fi с шифрованием При подключении к Wi-Fi в метро пользователи будут видеть две точки доступа: MT и MT_FREE.

Авто АвтоВАЗ готовит крупный рестайлинг Lada 4x4 в 2019 году «АвтоВАЗ» планирует серьезно обновить его интерьер, внеся в него сразу несколько крупных изменений.

Авто Кардинально новый КамАЗ выйдет в серию в 2020 году Руководитель предприятия Сергей Когогин рассказал, что в планы компании входит поставки тягача КамАЗ-54901 в 2019 году крупным предприятиям, а уже в следующем году начнется выпуск серии нового КамАЗа с кабиной К5.

Космос Виртуальная земля для конкретных дел Создано постоянно обновляемое коммерческое облако данных, система позволяет любому пользователю в три клика отыскать интересующий его участок в необходимом масштабе, получить данные о том, какими спутниками и когда он был отснят (и когда произойдет следующая съемка – это зависит от орбиты конкретного аппарата), и купить нужный снимок.

Политика Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.