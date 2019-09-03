Энергетика
RT на русскомАнтонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине. По его словам, компании США сохраняют достаточно высокий объём инвестирования в российский рынок.
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с чего всё началось
Товарооборот между США и Россией, несмотря на сохраняющиеся санкции, за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд. Американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток и готовы участвовать в развитии месторождений газа на Сахалине.Известиявчера в 17:02
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Посол России в США заявил о заинтересованности Америки в Дальнем Востоке и Сибири
Комсомольская правдавчера в 20:58
Антонов рассказал, что США интересна добыча газа на Дальнем Востоке
Московский Комсомолецвчера в 21:58
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 06:33, Вашингтон
Политика
В Госдуме прокомментировали обвинения Польши из-за репараций
Депутаты Государственной думы РФ прокомментировали слова министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака по вопросу компенсации ущерба после Второй мировой войны.
Капитал страны вчера в 15:32
Происшествия
С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения
Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.
Газета.Ru 05:59
Политика
Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили
RT на русском 03:01
Политика
Джонсон призвал депутатов проголосовать против откладывания Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал коллег по парламенту проголосовать против "бессмысленного", по его словам, откладывания Brexit.
РИА Новости вчера в 13:38
Происшествия
В Росгвардии назвали справедливым приговор блогеру Синице
RT на русском 04:59
Гаджеты
Обновленный iPhone XR протестировали в Geekbench
Новая модель смартфона от Apple iPhone 12,1, протестированная в бенчмарке, показала технические возможности долгожданного XR.
iReactor 04:10
Экономика
Иностранцам разрешат покупать землю на Украине
Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.
Известия вчера в 17:23
Политика
Минпромторг не отказывается от 75-местного Sukhoi SuperJet
Коммерсантъ 04:31
Происшествия
Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице
В Москве 39-летнюю женщину экстренно госпитализировали после того, как она провела ночь со свои партнером в одной из гостиниц, передает РЕН.
Газета.Ru вчера в 20:39
Происшествия
Восьмилетняя девочка пропала в Липецкой области
Интерфакс 04:27
Политика
Лукашенко объяснил «закрытие наглухо» границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, хлынувшего оттуда.
РБК 05:04
Происшествия
В Мурманской области в тундре нашли тело туриста из Петербурга
Следователи в Мурманской области выясняют обстоятельства гибели туриста из Санкт-Петербурга, тело которого было обнаружено в Ловозерской тундре спустя месяц поисков, рядом с телом все это время находилась собака мужчины, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
РИА Новости 06:20
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Политика
Верховная рада одобрила закон о лишении депутатов неприкосновенности
Верховная рада Украины одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности, пишет во вторник, 3 сентября, ТАСС.
Известия 04:54
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Избранницей спортсмена стала вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко. В июле того же года у пары родилась дочь.
РИА Новости 05:59
Происшествия
Прокуратуру попросили проверить задержание полицейскими Азара
Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и повезли его отделение, так что его двухлетняя дочь осталась одна в квартире с незапертой дверью.
Интерфакс 04:47
Футбол
Бабаев ответил на вопрос о срыве трансфера Комличенко
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос по поводу сорвавшегося трансфера российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
Чемпионат 05:16
Футбол
«Спорт-Экспресс»: клубы РПЛ потратили на трансферы более 230 миллионов
Клубы российской Премьер-лиги потратили на приобретение новых футболистов более 230 миллионов евро.
Бомбардир.ру 00:22
Армия и оружие
Индия хочет получить 100-процентную локализацию по АК-203
Немаловажное значение придается переговорам о развертывании производства автоматов АК-203 в Корве, штат Уттар-Прадеш.
Военное обозрение 05:37
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Общество
Синоптики показали видео пролета через эпицентр урагана «Дориан»
Ученые из Национального управления океанографии и изучения атмосферы США (NOAA) показали видео пролета самолета через эпицентр урагана «Дориан» в Атлантическом океане.
РБК 04:25
Авто
Китайцы клонировали Range Rover
Габариты рассматриваемого автомобиля повторяют Range Rover: 4985х1995х1819 мм. Размер колесной базы машины равен 2997 мм.
Goroday.ru вчера в 08:01
Происшествия
На берегу Белого моря обнаружены радиоактивные понтоны
Красная весна вчера в 20:48
Экономика
Аграрии Калининграда заявили о критической ситуации с продажей пшеницы
Сколько зерна не могут вывезти из Калининграда В 2019 году в Калининградской области рекордный урожай зерна, который уже превысил внутренние потребности региона, написала в письме глава Калининградского зернового клуба: по данным на 26 августа, в области собрано 430 тыс. т зерна (при внутреннем потреблении 350 тыс. т) и предстоит убрать еще 50% яровой пшеницы.
РБК 00:01
Политика
Россияне сочли США главным источником террористической угрозы
Большинство россиян (53%) назвали маловероятными террористические атаки на российских граждан.
РБК 06:23
Кино
Умерла народная артистка Зинаида Славина
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зинаида Славина умерла во вторник, 3 сентября, в возрасте 79 лет, сообщает пресс-служба «Содружества актеров Таганки».
Известия 06:05
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Политика
Новым премьер-министром Грузии станет глава МВД Георгий Гахария
Новым премьер-министром Грузии станет глава МВД Георгий Гахария Председатель правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ), миллиардер Бидзина Иванишвили выдвинул на пост нового премьер-министра страны главу МВД, 44-летнего Георгия Гахарию.
Коммерсантъ 05:24
Космос
Роскосмос назвал срок первого пуска «Ангары» с космодрома Восточный
Вторая очередь предполагает строительство на космодроме стартового стола для ракеты «Ангара».
Телеканал 360° 05:53