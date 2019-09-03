Энергетика
RT на русскомАнтонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине. По его словам, компании США сохраняют достаточно высокий объём инвестирования в российский рынок.
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с чего всё началось
Товарооборот между США и Россией, несмотря на сохраняющиеся санкции, за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд. Американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток и готовы участвовать в развитии месторождений газа на Сахалине.Известиявчера в 17:02
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Антонов рассказал, что США интересна добыча газа на Дальнем Востоке
Московский Комсомолецвчера в 21:58
Посол России в США заявил о заинтересованности Америки в Дальнем Востоке и Сибири
Комсомольская правдавчера в 20:58
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Происшествия
СК попросил перевести Егора Жукова и Сергея Фомина под домашний арест
Следственный комитет России попросил перевести под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 06:19
Экономика
Антипинский НПЗ начал процедуру банкротства
Арбитражный суд Тюменской области ввел наблюдение в отношении Антипинского НПЗ.
РБК 06:13
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru вчера в 12:31
Политика
В Госдуме прокомментировали обвинения Польши из-за репараций
Депутаты Государственной думы РФ прокомментировали слова министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака по вопросу компенсации ущерба после Второй мировой войны.
Капитал страны вчера в 15:32
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Политика
Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности
В соответствии с ним из основного закона страны предлагалось убрать норму о том, что украинским парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут быть задержаны, арестованы или привлечены к уголовной ответственности без согласия рады.
Известия 04:54
Армия и оружие
Ошибка или подвиг: почему замкнулось блокадное кольцо
8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда сомкнулось блокадное кольцо.
Город+ 04:13
Культура
Александра Розенбаума прооперировали
Телеканал 360° вчера в 07:55
Футбол
Роналду в десятый раз стал лучшим португальским футболистом
Нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду стал в десятый раз лучшим португальским футболистом года.
News.ru 04:02
Хоккей
EA Sports опубликовала список лучших хоккеистов NHL 20
EA Sports опубликовала свою версию рейтинга 50 лучших хоккеистов NHL 20.
CyberSport.ru 06:10
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Экономика
Иностранцам разрешат покупать землю на Украине
Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.
Известия вчера в 17:23
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Футбол
Карпин признан лучшим тренером месяца в РПЛ
ProstoProSport 04:36
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Ведомости вчера в 17:17
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали на 20%
Быстрый рост цен на акции «Сургутнефтегаза» продолжается второй день подряд. В понедельник, 2 сентября, они подорожали более чем на 12%.
РБК 05:33
Футбол
«Палмейрас» уволил тренера Сколари
Чемпион Бразилии "Палмейрас" расстался с главным тренером Луизом Фелипе Сколари.
Вести.Ru 05:39
Происшествия
Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла
19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Гаджеты
Nokia снизила стоимость наушников True Wireless до $70
MobiDevices 06:17
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Происшествия
В Забайкалье военный утонул в танке на полигоне
На танковом полигоне в Забайкальском крае во время обучения водителя-механика погиб инструктор.
Российская газета 02:07
Политика
Зюганов осудил решение Бортко сняться с выборов губернатора Петербурга
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании секретариата ЦК партии 2 сентября раскритиковал снятие депутатом Госдумы Владимиром Бортко своей кандидатуры с выборов губернатора Петербурга, заявив, что у Бортко не было подобного права.
ЗакC.Ру 05:06
Политика
Турция может купить у России больше С-400
Мойка78 вчера в 18:06
Кино
В Москве умерла актриса Зинаида Славина
В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
Вести.Ru 06:17
Политика
Стало известно о попытках Клинтона «сломать» Ельцина во время войны в Югославии
Бывший президент США Билл Клинтон уговаривал первого президента России Бориса Ельцина поддержать бомбежки Югославии авиацией НАТО.
Lenta.ru 05:54
Политика
Поклонская прокомментировала развод с мужем
Депутат Государственной думы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала развод со своим мужем.
Капитал страны вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Избранницей спортсмена стала вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко. В июле того же года у пары родилась дочь.
РИА Новости 05:59