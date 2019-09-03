Энергетика
RT на русскомАнтонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине. По его словам, компании США сохраняют достаточно высокий объём инвестирования в российский рынок.
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с чего всё началось
Товарооборот между США и Россией, несмотря на сохраняющиеся санкции, за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд. Американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток и готовы участвовать в развитии месторождений газа на Сахалине.Известиявчера в 17:02
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Посол России в США заявил о заинтересованности Америки в Дальнем Востоке и Сибири
Комсомольская правдавчера в 20:58
Антонов рассказал, что США интересна добыча газа на Дальнем Востоке
Московский Комсомолецвчера в 21:58
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Политика
Минпромторг не отказывается от 75-местного Sukhoi SuperJet
Коммерсантъ 04:31
Происшествия
В Москве задержан сотрудник ФБК Николай Ляскин
Задержан сотрудник ФБК Николай Ляскин, сообщила его пресс-секретарь Елена Слесарева в Twitter.
Коммерсантъ вчера в 14:16
Происшествия
В Забайкалье утонул военный инструктор в танке
Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 03:26
Футбол
Головин прибыл в расположение сборной России
Пресс-служба сборной России сообщила о прибытии в расположение национальной команды полузащитника «Монако» Александра Головина.
Чемпионат вчера в 15:14
Политика
Пристайко примет участие во встрече «нормандской четверки»
Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие во встрече политдиректоров «нормандской четверки» в Берлине.
Известия вчера в 06:45
Политика
Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден наглухо закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.
Интерфакс 04:01
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец добавил, что исполняет песню «Третье сентября» на каждом концерте.
RT на русском 01:39
Политика
Лукашенко: Белоруссия не намерена размещать запрещённые ДРСМД ракеты
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен производить и размещать на территории страны ракеты, запрещённые Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), при отсутствии угроз безопасности.
RT на русском 04:45
Теннис
Надаль считал, что Рублёв сможет обыграть Берреттини на US Open
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль выразил мнение, что россиянин Андрей Рублёв мог считаться фаворитом в матче против итальянца Маттео Берреттини.
Нева Спорт 04:17
Происшествия
В Ленинградской области девять лошадей погибли при пожаре в конюшне
"Пожар был очень большой силы, и хотя противопожарные службы приехали достаточно быстро, три строения выжжены дотла, а все лошади, которые находились на конюшне, погибли", - рассказала Светлана.
РИА Новости вчера в 08:35
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Культура
Александр Розенбаум перенес операцию
Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.
Вести Подмосковья 04:02
Общество
Шарлиз Терон показала новый образ для «Форсажа»
44-летняя Шарлиз Терон показала первое фото со съемок девятой части франшизы "Форсаж" у себя в инстаграме.
Газета.Ru 03:56
Финансы
Рубль растёт к евро на открытии торгов
На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:05
Шоу-бизнес
Тарасов прокомментировал новость о беременности супруги
В 2018 году Костенко родила Тарасову дочь Милану. Также от первого брака у экс-железнодорожника есть дочка Ангелина.
Газета.Ru 04:48
Кино
Хоакин Феникс рассказал о подготовке к роли Джокера
Хоакин Феникс рассказал, как он готовился к съемкам в фильме Тодда Филиппса «Джокер».
Культуромания вчера в 09:11
Политика
Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Политика
Россия станет гарантом в соглашении между США и талибами
Гарантом соглашения, которое примут США и талибы, будет Россия.
Народные новости 04:19
Происшествия
Инспектор ГИБДД получил 4 года за оформление ДТП, которых не было
Екатеринбург в интернете 01:36
Происшествия
В Сочи девушку изнасиловали и сбросили с 27-метрового моста
В Сочи девушку изнасиловали и сбросили с 27-метрового моста Тело 24-летней Даяны с черепно-мозговой травмой обнаружили под Верещагинским мостом.
Экспресс газета вчера в 02:33
Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Детские хирурги областной клинической больницы № 2 в Тюмени удалили у десятилетней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
РИА Новости 03:10
Экономика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.
ТАСС 01:13
Политика
Зеленский пообещал депутатам Рады сохранение иммунитета
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде, заявил, что депутатам сохранят иммунитет.
Московский Комсомолец 04:19
Экономика
Суд в Тюмени начал процедуру банкротства Антипинского НПЗ
Арбитражный суд Тюменской области признал обоснованным заявление компании "СБК" ("внучка" Сбербанка) о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода и ввел в его отношении начальную процедуру банкротства - наблюдение, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 04:31
Армия и оружие
Назарбаев поручил провести в Нур-Султане парад в честь 75-летия Победы
Первый президент Казахстана, председатель Совета безопасности Нурсултан Назарбаев поручил министру обороны Нурлану Ермекбаеву провести в столице республики в 2020 году военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и Дня защитника Отечества, сообщила во вторник пресс-служба Назарбаева.
РИА Новости 02:44
Футбол
Дзагоев тайно пожертвовал миллион пострадавшей в Беслане девочке
Футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев пожертвовал миллион рублей Фатиме Дзгоевой, пострадавшей в результате теракта в Беслане.
Lenta.ru 02:55
Общество
В Карабаше отметили День солидарности в борьбе с терроризмом
Карабашский рабочий 02:03