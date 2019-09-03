Энергетика

RT на русскомRT на русскомАнтонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке

Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине. По его словам, компании США сохраняют достаточно высокий объём инвестирования в российский рынок.
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с чего всё началось

«Американцы стремятся собственными глазами увидеть современную Россию»

Товарооборот между США и Россией, несмотря на сохраняющиеся санкции, за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд. Американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток и готовы участвовать в развитии месторождений газа на Сахалине.
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Американские компании заинтересовались Ямалом

URA.Ru01:08

Посол сообщил об интересе бизнеса США к добыче газа на Дальнем Востоке

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Посол России в США заявил о заинтересованности Америки в Дальнем Востоке и Сибири

Комсомольская правдавчера в 20:58

Антонов рассказал, что США интересна добыча газа на Дальнем Востоке

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Американцы смотрят в сторону Ямала и Сахалина: Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа

Царьградвчера в 22:10

Посол России заявил, что компании США проявляют интерес к добыче газа на Сахалине и Ямале

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В Карабаше отметили День солидарности в борьбе с терроризмом

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