Энергетика
RT на русскомАнтонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине. По его словам, компании США сохраняют достаточно высокий объём инвестирования в российский рынок.
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с чего всё началось
Товарооборот между США и Россией, несмотря на сохраняющиеся санкции, за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд. Американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток и готовы участвовать в развитии месторождений газа на Сахалине.Известиявчера в 17:02
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Антонов рассказал, что США интересна добыча газа на Дальнем Востоке
Московский Комсомолецвчера в 21:58
Посол России в США заявил о заинтересованности Америки в Дальнем Востоке и Сибири
Комсомольская правдавчера в 20:58
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 05:11, Вашингтон
Политика
Верховная Рада одобрила снятие неприкосновенности с депутатов
Ранее депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что изменения в законе о депутатской неприкосновенности внесены с нарушениями, что дает основания после окончательного принятия оспорить его в Конституционном суде Украины.
BFM.ru 05:03
Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Детские хирурги областной клинической больницы № 2 в Тюмени удалили у десятилетней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
РИА Новости 03:10
Авто
Volkswagen объявил скидки на кроссовер Tiguan
Поддерживая высокий спрос, компания Volkswagen объявляет специальные предложения на самые популярные версии кроссовера Volkswagen Tiguan.
Автоновости дня 05:07
Интернет
Китайское приложение делает из пользователей смартфонов кинозвёзд
Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.
ТВ-21 вчера в 09:47
Политика
Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден наглухо закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.
Интерфакс 04:01
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 01 сентября в 13:25
Футбол
Сборная России тренируется без Черышева и Головина
Команда тренируется без Дениса Черышева и Александра Головина, которые прибудут в расположение национальной команды сегодня, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Чемпионат вчера в 05:17
Происшествия
Инспектор ГИБДД получил 4 года за оформление ДТП, которых не было
Екатеринбург в интернете 01:36
Происшествия
Минюст назвал причину невыплаты компенсации жертве теракта в Беслане
Власти России практически полностью выполнили решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего их выплатить компенсации лицам, пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году и их родным, сообщает Минюст.
РБК 04:57
Общество
Странное создание с щупальцами выловили на Аляске
На Аляске выловили необычное существо с десятком щупальцев. Видео на Facebook разместила Sarah Vasser-Alford.
МИР 24 вчера в 21:43
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Культура
Александр Розенбаум перенес операцию
Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.
Вести Подмосковья 04:02
Технологии
Binance и Bitfinex предложили новые способы заработка своим клиентам
Binance теперь владеет трейдинговой платформой JEX и предоставляет своим клиентам возможности спотовой и деривативной торговли.
РБК 04:00
Происшествия
В Забайкалье утонул военный инструктор в танке
Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 03:26
Происшествия
В Беслане вспоминают жертв теракта в школе
Эхо Москвы 01 сентября в 02:00
Политика
Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили
RT на русском 03:01
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru вчера в 12:31
Политика
В России готовы изменить правила выборов в Госдуму
Изменение правил выборов в Госдуму должно помочь получить в парламенте следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 мест, максимум — 300.
URA.Ru вчера в 07:51
Наука
У бабочек-ручейников обнаружили новый орган чувств
В ходе исследования выяснилось, что антенны ручейников отличаются от антенн других насекомых.
Машины и Механизмы вчера в 13:07
Происшествия
В Челябинской области первоклассник утонул в ванне
По предварительным данным, мальчик утонул в ванне.
Российская газета 05:00
Шоу-бизнес
Тарасов прокомментировал новость о беременности супруги
В 2018 году Костенко родила Тарасову дочь Милану. Также от первого брака у экс-железнодорожника есть дочка Ангелина.
Газета.Ru 04:48
Футбол
«Рубин» арендовал Ташаева у «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев перешел в «Рубин».
ProstoProSport вчера в 15:06
Политика
Первый президент Крыма выведен из комы
После инсульта в Турции первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков был введен в кому.
Вести Крым 01:31
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Теннис
Надаль считал, что Рублёв сможет обыграть Берреттини на US Open
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль выразил мнение, что россиянин Андрей Рублёв мог считаться фаворитом в матче против итальянца Маттео Берреттини.
Нева Спорт 04:17
Политика
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьера
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра страны, сообщил председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
RT на русском 02:22