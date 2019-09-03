Энергетика

RT на русскомRT на русскомАнтонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке

Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине. По его словам, компании США сохраняют достаточно высокий объём инвестирования в российский рынок.
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с чего всё началось

«Американцы стремятся собственными глазами увидеть современную Россию»

Товарооборот между США и Россией, несмотря на сохраняющиеся санкции, за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд. Американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток и готовы участвовать в развитии месторождений газа на Сахалине.
Известиявчера в 17:02

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Американские компании заинтересовались Ямалом

URA.Ru01:08

Посол сообщил об интересе бизнеса США к добыче газа на Дальнем Востоке

РБКвчера в 23:31

Антонов рассказал, что США интересна добыча газа на Дальнем Востоке

Московский Комсомолецвчера в 21:58

Американцы смотрят в сторону Ямала и Сахалина: Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа

Царьградвчера в 22:10

Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке

RT на русскомвчера в 21:30

Посол России в США заявил о заинтересованности Америки в Дальнем Востоке и Сибири

Комсомольская правдавчера в 20:58

Посол России заявил, что компании США проявляют интерес к добыче газа на Сахалине и Ямале

ТАССвчера в 19:25
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Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

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Верховная Рада одобрила снятие неприкосновенности с депутатов

Ранее депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что изменения в законе о депутатской неприкосновенности внесены с нарушениями, что дает основания после окончательного принятия оспорить его в Конституционном суде Украины.
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Происшествия

В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри

Детские хирурги областной клинической больницы № 2 в Тюмени удалили у десятилетней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
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Поддерживая высокий спрос, компания Volkswagen объявляет специальные предложения на самые популярные версии кроссовера Volkswagen Tiguan.
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Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден наглухо закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.
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Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
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В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
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Сборная России тренируется без Черышева и Головина

Команда тренируется без Дениса Черышева и Александра Головина, которые прибудут в расположение национальной команды сегодня, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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Происшествия

Инспектор ГИБДД получил 4 года за оформление ДТП, которых не было

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Власти России практически полностью выполнили решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего их выплатить компенсации лицам, пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году и их родным, сообщает Минюст.
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На Аляске выловили необычное существо с десятком щупальцев. Видео на Facebook разместила Sarah Vasser-Alford.
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Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Культура

Александр Розенбаум перенес операцию

Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.
Вести Подмосковья 04:02
Технологии

Binance и Bitfinex предложили новые способы заработка своим клиентам

Binance теперь владеет трейдинговой платформой JEX и предоставляет своим клиентам возможности спотовой и деривативной торговли.
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Происшествия

В Забайкалье утонул военный инструктор в танке

Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
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В Беслане вспоминают жертв теракта в школе

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Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили

RT на русском 03:01
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Кипр досрочно погасил долг перед Россией

Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
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В России готовы изменить правила выборов в Госдуму

Изменение правил выборов в Госдуму должно помочь получить в парламенте следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 мест, максимум — 300.
URA.Ru вчера в 07:51
Наука

У бабочек-ручейников обнаружили новый орган чувств

В ходе исследования выяснилось, что антенны ручейников отличаются от антенн других насекомых.
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В Челябинской области первоклассник утонул в ванне

По предварительным данным, мальчик утонул в ванне.
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Тарасов прокомментировал новость о беременности супруги

В 2018 году Костенко родила Тарасову дочь Милану. Также от первого брака у экс-железнодорожника есть дочка Ангелина.
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«Рубин» арендовал Ташаева у «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев перешел в «Рубин».
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Первый президент Крыма выведен из комы

После инсульта в Турции первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков был введен в кому.
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Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами

Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
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Надаль считал, что Рублёв сможет обыграть Берреттини на US Open

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль выразил мнение, что россиянин Андрей Рублёв мог считаться фаворитом в матче против итальянца Маттео Берреттини.
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Летевший в Анталью самолет совершил экстренную посадку в Краснодаре

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Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьера

Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра страны, сообщил председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
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