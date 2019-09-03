Экономика

RT на русскомRT на русскомАнтонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке

Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и на Сахалине. По его словам, компании США сохраняют достаточно высокий объём инвестирования в российский рынок.
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с чего всё началось

Антонов рассказал о росте интереса США к российскому Дальнему Востоку

Несмотря на санкции, товарооборот между США и Россией за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд. Кроме того, американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток, рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в преддверии Восточного экономического форума.
Известиявчера в 19:25

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Посол сообщил об интересе бизнеса США к добыче газа на Дальнем Востоке

РБКвчера в 23:31

Антонов рассказал, что США интересна добыча газа на Дальнем Востоке

Московский Комсомолецвчера в 21:58

Антонов рассказал о росте интереса США к российскому Дальнему Востоку

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REGNUMвчера в 22:28

Посол России в США заявил о заинтересованности Америки в Дальнем Востоке и Сибири

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Посол России заявил, что компании США проявляют интерес к добыче газа на Сахалине и Ямале

ТАССвчера в 19:25

Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке

RT на русскомвчера в 21:30
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 00:27, Вашингтон
Происшествия

В Северной Осетии вспоминают жертв Беслана

REGNUM 01 сентября в 06:16
Происшествия

Обвинение попросило 6 лет для блогера Синицы

Московский Комсомолец вчера в 12:26
Наука

В ДНК младенцев нашли эпигенетические следы репродуктивных технологий

N+1 вчера в 11:41
Политика

Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400

RT на русском вчера в 10:53
Футбол

Коноплянка стал игроком «Шахтера»

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка перешел из «Шальке» в «Шахтер».
Матч ТВ вчера в 13:02
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Происшествия

Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции

Азара, Соболь и Ляскина задержали вечером 2 сентября.
РБК вчера в 18:00
Экономика

Названы самые популярные у россиян товары по акции

Чаще всего россияне покупают по промоакциям бытовую химию и шоколад. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Nielsen.
Известия вчера в 21:18
Энергетика

Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти

Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru вчера в 18:45
Общество

Названо количество работающих россиянок

В целом, согласно подсчетам ведомства, в стране работает 59,8% населения старше 15 лет. Занятость среди мужчин при этом составляет 67,8%.
Известия вчера в 22:40
Происшествия

В Кабуле произошёл мощный взрыв

Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
REGNUM вчера в 14:20
Политика

Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу

Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru вчера в 16:53
Происшествия

Следователи ищут ответственных за аварию на газопроводе в Кургане

В Кургане проводится доследственная проверка по факту травмирования рабочих в результате аварии на газопроводе в микрорайоне Рябково.
REGNUM 00:22
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Шоу-бизнес

Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини

Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ 01 сентября в 20:53
Армия и оружие

Япония может направить военный корабль в Ормузский пролив

Корабль морских Сил самообороны Японии может быть направлен в Ормузский пролив.
Российская газета вчера в 20:20
Общество

Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию

В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 13:16
Общество

Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю

Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru вчера в 05:20
Общество

В Facebook допустили отказ от счетчика лайков под постами

Facebook изучает возможность введения функции, которая позволяет скрыть число лайков под постами пользователей в новостной ленте, пишет TechCrunch.
РБК вчера в 15:07
Политика

Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине

Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском вчера в 17:51
Общество

Режим ЧП введен в Вирджинии из-за урагана «Дориан»

Губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм ввел в понедельник режим чрезвычайного положения из-за надвигающегося урагана "Дориан".
Российская газета вчера в 19:47
Происшествия

В Испании певица погибла в результате взрыва пиротехники на сцене

Известная певица Джоана Сайнс погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей.
ИА Новороссия вчера в 15:17
Общество

В Кемеровской области суд закрыл детсад из-за радиации

Мариинский городской суд Кемеровской области приостановил работу детского сада из-за повышенного содержания в помещениях радиоактивного вещества радона.
РБК 00:24
Футбол

«Барселона» купила 16-летнего Педри у «Лас-Пальмаса» за 5 млн евро

Sports.ru вчера в 16:16
Футбол

Переход Комличенко в ЦСКА сорвался

Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 16:27
Политика

Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Музыка

Николаев рассказал о значении песни «3 сентября»

Композитор и певец Игорь Николаев, написавший текст для песни «Третье сентября» рассказал, что за указанной в песне датой «ничего не стоит», а строка с ней «просто идеально легла на мелодию».
RT на русском вчера в 22:49
Политика

Иран заявил о новом снижении обязательств по ядерной сделке

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран может объявить о новом снижении обязательств по ядерной сделке.
РЕН ТВ 01 сентября в 09:20
Футбол

Караваев перешел из «Витесса» в «Зенит»

РИА Новости вчера в 12:15
Авто

Бывший топ-менеджер Jaguar займется переделкой Aston Martin

Специалисты компании Callum, основанной бывшим шеф-дизайнером Jaguar Яном Каллумом, представили лимитированную серию дораотанного и улучшенного Aston Martin Vanquish V12.
SpeedMe вчера в 08:25
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