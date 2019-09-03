Экономика
RT на русскомАнтонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и на Сахалине. По его словам, компании США сохраняют достаточно высокий объём инвестирования в российский рынок.
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Несмотря на ужесточение политики Вашингтона, американский бизнес демонстрирует намерение остаться на выгодном для них российском рынке.
— Анатолий Антонов, российский политикРЕН ТВ 21:03
с чего всё началось
Товарооборот между США и Россией, несмотря на сохраняющиеся санкции, за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд. Американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток и готовы участвовать в развитии месторождений газа на Сахалине.Известия17:02
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Посол России в США заявил о заинтересованности Америки в Дальнем Востоке и Сибири
Комсомольская правда20:58
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 21:53, Вашингтон
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
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Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
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Иначе говоря, знаменитая теннисистка, 4-х кратная олимпийская чемпионка, 38-кратная победительница турниров Большого шлема, своим главным достижением считает вовсе не спортивные триумфы, а появление на свет своей дочери.
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Скончался советский режиссер Борис Рычков
Советский режиссер, народный артист РСФСР и сценарист документального кино Борис Рычков скончался на 82-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.
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В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
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Известная певица Джоана Сайнс погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей.
ИА Новороссия 15:17
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Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
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Космонавты допросили робота «Федора» на МКС
Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов допросили робота "Федора" на МКС в ходе эксперимента.
Газета.Ru 14:15
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ЦСКА запросил у «Валенсии» €35 млн за Марио Фернандеса
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Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в бикини накануне 53-летия
2 сентября голливудской актрисе Сальме Хайек исполнится 53 года.
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Супруг Натальи Поклонской назвал причину расставания с ней
Супруг известного депутата Госдумы Натальи Поклонской, юрист Иван Соловьев, заявил о расставании с женой.
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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора страны.
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Политика
Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
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Путин раскритиковал мэра Нижнеудинска из-за невыплат после паводка
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Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции
Азара, Соболь и Ляскина задержали вечером 2 сентября.
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Кремль обсудит новую систему выборов в Госдуму
Зачем нужны изменения Идея возможного изменения принципа формирования Госдумы возникла в контексте задачи получить в палате следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 голосов, сказали два близких к Кремлю источника РБК.
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«Ростов» могут выселить с «Ростов-Арены»
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В Сети появилось видео урагана «Дориан»
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Умер сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс
Один из сценаристов британского сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.
РБК 16:09
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Сын Самойленко совместил профессии актера и фокусника
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Супруга президента Украины Елена Зеленская в инстаграме рассказала, что их сын Кирилл пошел в первый класс.
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В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
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