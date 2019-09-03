Товарооборот между США и Россией, несмотря на сохраняющиеся санкции, за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд. Американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток и готовы участвовать в развитии месторождений газа на Сахалине.

с чего всё началось

Несмотря на ужесточение политики Вашингтона, американский бизнес демонстрирует намерение остаться на выгодном для них российском рынке.

Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и на Сахалине. По его словам, компании США сохраняют достаточно высокий объём инвестирования в российский рынок.

Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке

Политика Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.

Финансы На рубль надавил нефтяной рынок На американской сессии нефть сорта Brent подешевела на 3,2%, а с ней рубль к доллару до 66,83 руб. В паре с евро рублю удалось окрепнуть на 0,36% из-за снижения европейской валюты на рынке Форекс.

Политика Украинского политолога выгнали из студии «России 1» Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.

Шоу-бизнес Серена Уильямс оригинально ознаменовала второй день рождения дочери Иначе говоря, знаменитая теннисистка, 4-х кратная олимпийская чемпионка, 38-кратная победительница турниров Большого шлема, своим главным достижением считает вовсе не спортивные триумфы, а появление на свет своей дочери.

Кино Скончался советский режиссер Борис Рычков Советский режиссер, народный артист РСФСР и сценарист документального кино Борис Рычков скончался на 82-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.

Общество На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».

Происшествия В Испании певица погибла в результате взрыва пиротехники на сцене Известная певица Джоана Сайнс погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Космос Космонавты допросили робота «Федора» на МКС Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов допросили робота "Федора" на МКС в ходе эксперимента.

Шоу-бизнес Супруг Натальи Поклонской назвал причину расставания с ней Супруг известного депутата Госдумы Натальи Поклонской, юрист Иван Соловьев, заявил о расставании с женой.

Армия и оружие Главного военного прокурора Украины уволили Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора страны.

Политика Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".

Футбол Месси вручили тряпичный мяч – приз фонда Папы Римского Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси получил тряпичный мяч – награду от фонда Папы Римского Франциска.

Политика Путин раскритиковал мэра Нижнеудинска из-за невыплат после паводка Президент России Владимир Путин раскритиковал мэра Нижнеудинска Александра Путова за неоплату работ ООО "Московский тракт", сотрудники которого помогали при ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Политика Кремль обсудит новую систему выборов в Госдуму Зачем нужны изменения Идея возможного изменения принципа формирования Госдумы возникла в контексте задачи получить в палате следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 голосов, сказали два близких к Кремлю источника РБК.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Общество Умер сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс Один из сценаристов британского сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.

Шоу-бизнес Сын Самойленко совместил профессии актера и фокусника От прошлых отношений у актера есть трое сыновей: 32-летний Степан, 21-летний Александр и десятилетний Прохор.

Общество Сын Зеленского пошел в первый класс Супруга президента Украины Елена Зеленская в инстаграме рассказала, что их сын Кирилл пошел в первый класс.