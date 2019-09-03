Экономика

RT на русскомRT на русскомАнтонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке

Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и на Сахалине. По его словам, компании США сохраняют достаточно высокий объём инвестирования в российский рынок.
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с чего всё началось

Антонов рассказал о росте интереса США к российскому Дальнему Востоку

Несмотря на санкции, товарооборот между США и Россией за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд. Кроме того, американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток, рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в преддверии Восточного экономического форума.
Известия19:25

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Американцы смотрят в сторону Ямала и Сахалина. Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа

Царьград22:10

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Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке

RT на русском21:30

Посол России заявил, что компании США проявляют интерес к добыче газа на Сахалине и Ямале

ТАСС19:25
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 23:21, Вашингтон
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Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
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В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
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Турция может заключить с Россией контракт на поставку дополнительной партии зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
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Под Воронежем прошел турслет пациентов психоневрологических интернатов

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Фотошпионы запечатлели новый Nissan Patrol

В Сети появились свежие снимки рестайлингового внедорожника Nissan Patrol. На этот раз на фото представлен и интерьер "рамника".
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Мариинский городской суд Кемеровской области закрыл на 30 дней детский сад №9 «Аленка» из-за превышения концентрации радона в игровых комнатах, медицинском кабинете и спальне старшей группы.
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Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

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СМИ: за крупнейшим взломом iOS стояло китайское правительство

Источники Forbes подтвердили информацию о том, что за взломом могли стоять китайские власти.
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Гороскоп на 1 сентября: придется отстоять свои интересы

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Порошенко вошёл в комитет Рады по интеграции с ЕС

Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом.
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Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
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Школа с рекордным количеством первых классов открылась в Краснодаре

В учебном учреждении сформированы 100 классов, 24 из них - первые: от "А" до "Ш". Из-за большого количества учащихся в школе-рекордсмене прошли четыре торжественные линейки.
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Российский музыкант Игорь Николаев, являющийся автором текста песни «3 сентября», рассказал о создании этого хита.
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