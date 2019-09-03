Товарооборот между США и Россией, несмотря на сохраняющиеся санкции, за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд. Американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток и готовы участвовать в развитии месторождений газа на Сахалине.

с чего всё началось

Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине. По его словам, компании США сохраняют достаточно высокий объём инвестирования в российский рынок.

Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке

Финансы От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.

Политика Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области.

Общество В американской школе запретили книги о Гарри Поттере из-за «проклятий» Ученикам начальной школы Святого Эдварда в американском штате Теннесси запретили брать в библиотеке книги о Гарри Поттере, пишет газета Tennessean.

Общество Назван самый распространенный размер груди россиянок Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Политика Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности Верховная рада Украины одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности, пишет во вторник, 3 сентября, ТАСС.

Происшествия Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла 19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.

Хоккей «Автомобилист» вернул Щемерова и Пилипенко в их прежние клубы «Автомобилист» вернул защитника Александра Щемерова и нападающего Кирилла Пилипенко в их прежние клубы, сообщается в официальном «твиттере» екатеринбургского клуба.

Футбол Комличенко не переходит в ЦСКА: «Млада Болеслав» отказала армейцам Нападающий чешского клуба "Млада Болеслав" и сборной России по футболу Николай Комличенко не перейдет в московский ЦСКА.

Футбол Игрока «ПСЖ» арендовал лиссабонский «Спортинг» Форвард «ПСЖ» Хесе Родригес вновь покинул парижскую команду. На этот раз нападающего взял в аренду португальский «Спортинг».

Путешествия Сутормина: чаще всего за летний отдых россияне жаловались на качество сервиса Около 58 процентов всех жалоб, поступивших на горячую линию Общественной палаты России по защите прав туристов, касались качества сервиса в отелях.

Авто Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.

Общество Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".

Экономика Акции «Сургутнефтегаза» подорожали на 20% Быстрый рост цен на акции «Сургутнефтегаза» продолжается второй день подряд. В понедельник, 2 сентября, они подорожали более чем на 12%.

Происшествия СК попросил перевести Егора Жукова и Сергея Фомина под домашний арест Следственный комитет России попросил перевести под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия В Кемерове выпускницу медвуза осудили за убийство преподавателя Как было установлено в суде, в мае 2019 года 31-летняя бывшая студентка вуза приехала в Кемерово для получения врачебного сертификата.

Общество Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.

Футбол Роналду в десятый раз признан лучшим игроком года в Португалии Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в рекордный десятый раз удостоился звания лучшего футболиста Португалии.

Кино В Москве умерла актриса Зинаида Славина В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.

Политика Порошенко получил новую работу в Раде Экс-президент Украины Петр Порошенко нашел себе новую работу в Верховной раде.

Экономика Кипр досрочно погасил долг перед Россией Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.

Происшествия В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри У ребенка удалили тератому, в которой кроме жировой ткани содержались волосы и фрагменты зубов.

Политика Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.

Происшествия Российского губернатора попытались подкупить двумя миллионами евро Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил в ФСБ России о том, что ему попытались дать взятку в размере двух миллионов евро (146,6 миллиона рублей).