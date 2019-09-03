Энергетика
RT на русскомАнтонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине. По его словам, компании США сохраняют достаточно высокий объём инвестирования в российский рынок.
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с чего всё началось
Товарооборот между США и Россией, несмотря на сохраняющиеся санкции, за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд. Американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток и готовы участвовать в развитии месторождений газа на Сахалине.Известиявчера в 17:02
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Посол России в США заявил о заинтересованности Америки в Дальнем Востоке и Сибири
Комсомольская правдавчера в 20:58
Антонов рассказал, что США интересна добыча газа на Дальнем Востоке
Московский Комсомолецвчера в 21:58
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Финансы
От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
REGNUM 02:32
Политика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области.
RT на русском 07:13
Общество
В американской школе запретили книги о Гарри Поттере из-за «проклятий»
Ученикам начальной школы Святого Эдварда в американском штате Теннесси запретили брать в библиотеке книги о Гарри Поттере, пишет газета Tennessean.
РИА Новости 00:18
Общество
Назван самый распространенный размер груди россиянок
Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».
Известия 01:00
Политика
Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности
Верховная рада Украины одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности, пишет во вторник, 3 сентября, ТАСС.
Известия 04:54
Происшествия
Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла
19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Хоккей
«Автомобилист» вернул Щемерова и Пилипенко в их прежние клубы
«Автомобилист» вернул защитника Александра Щемерова и нападающего Кирилла Пилипенко в их прежние клубы, сообщается в официальном «твиттере» екатеринбургского клуба.
Чемпионат 07:30
Футбол
Комличенко не переходит в ЦСКА: «Млада Болеслав» отказала армейцам
Нападающий чешского клуба "Млада Болеслав" и сборной России по футболу Николай Комличенко не перейдет в московский ЦСКА.
Вести.Ru вчера в 22:09
Футбол
Игрока «ПСЖ» арендовал лиссабонский «Спортинг»
Форвард «ПСЖ» Хесе Родригес вновь покинул парижскую команду. На этот раз нападающего взял в аренду португальский «Спортинг».
Bookmaker-ratings.ru 01:26
Путешествия
Сутормина: чаще всего за летний отдых россияне жаловались на качество сервиса
Около 58 процентов всех жалоб, поступивших на горячую линию Общественной палаты России по защите прав туристов, касались качества сервиса в отелях.
Парламентская газета 05:21
Авто
Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона
По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Происшествия
CNN: подросток в США застрелил пятерых членов своей семьи
Четырнадцатилетний подросток из города Элкмонт (штат Алабама) застрелил пятерых членов своей семьи.
ТАСС 06:07
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали на 20%
Быстрый рост цен на акции «Сургутнефтегаза» продолжается второй день подряд. В понедельник, 2 сентября, они подорожали более чем на 12%.
РБК 05:33
Происшествия
СК попросил перевести Егора Жукова и Сергея Фомина под домашний арест
Следственный комитет России попросил перевести под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 06:19
Происшествия
В Кемерове выпускницу медвуза осудили за убийство преподавателя
Как было установлено в суде, в мае 2019 года 31-летняя бывшая студентка вуза приехала в Кемерово для получения врачебного сертификата.
Российская газета 03:49
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru 01 сентября в 14:29
Футбол
Роналду в десятый раз признан лучшим игроком года в Португалии
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в рекордный десятый раз удостоился звания лучшего футболиста Португалии.
ProstoProSport 05:54
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
ТК Звезда 00:40
Кино
В Москве умерла актриса Зинаида Славина
В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
Вести.Ru 06:17
Политика
Порошенко получил новую работу в Раде
Экс-президент Украины Петр Порошенко нашел себе новую работу в Верховной раде.
Телеканал 360° вчера в 11:51
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru вчера в 12:31
Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
У ребенка удалили тератому, в которой кроме жировой ткани содержались волосы и фрагменты зубов.
РИА Новости 03:10
Происшествия
Рейсы UTair задержали из-за попадания птицы в самолет в Нижневартовске
В Нижневартовске птица попала в воздухозаборник самолета компании UTair.
Известия 07:30
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости вчера в 17:17
Происшествия
Российского губернатора попытались подкупить двумя миллионами евро
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил в ФСБ России о том, что ему попытались дать взятку в размере двух миллионов евро (146,6 миллиона рублей).
Lenta.ru 07:33
Происшествия
В Москве задержан лидер Либертарианской партии Сергей Бойко
Отмечается, что Бойко не призывал участвовать в несогласованной акции оппозиции 31 августа, он лишь сделал репост записи со страницы Любови Соболь.
Говорит Москва 07:55